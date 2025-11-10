Férfi kézi NB I: november 26-án pótolják be a félbeszakadt meccset

November 26-án pótolják a vasárnap este félbeszakadt Budai Farkasok–Budakalász mérkőzést a férfi kézilabda NB I-ben.
A magyar szövetség honlapja szerint a meccs november 26-án 19.45 órakor pótolják a Budai Farkasok–Budakalász férfi kézilabda bajnoki mérkőzést a budaörsi városi sportcsarnokban.
Az NB I-es találkozó vasárnap a 38. percben szakadt félbe, miután a csarnok melletti uszoda egyik szaunájában keletkezett füst átterjedt a sportcsarnok légterébe is, ezért a tűzoltók kiürítették a létesítményt. Személyi sérülés nem történt.
A csapatok közös döntése alapján a mérkőzést vasárnap már nem folytatták.
