Férfi kézi NB I: november 26-án pótolják be a félbeszakadt meccset

A magyar szövetség honlapja szerint a meccs november 26-án 19.45 órakor pótolják a Budai Farkasok–Budakalász férfi kézilabda bajnoki mérkőzést a budaörsi városi sportcsarnokban.

Az NB I-es találkozó vasárnap a 38. percben szakadt félbe, miután a csarnok melletti uszoda egyik szaunájában keletkezett füst átterjedt a sportcsarnok légterébe is, ezért a tűzoltók kiürítették a létesítményt. Személyi sérülés nem történt.

A csapatok közös döntése alapján a mérkőzést vasárnap már nem folytatták.