Megoperálták a hatalmasat ütköző Chelsea-kapust, a kórházból üzent
Ijesztő jelenet történt az Everton–Chelsea mérkőzés 75. percében: a balról beívelt hazai szabadrúgásra kirepült a kapujából Emiliano Martínez, de ütközött Jarrad Branthwaite-tel. Mind a ketten a földön maradtak, és míg az Everton védője folytatni tudta a játékot, Martínezt hordágyon vitték le a pályáról. Helyére a Premier League-ben most bemutatkozó Mike Penders állt be.
AZ ÜTKÖZÉS 1:59-TŐL
Az argentint nyolc percig ápolták a pályán, de a hordágyon már mozgatta a karját. Xabi Alonso vezetőedző a meccs után elmondta, hogy a 34 éves kapus agyrázkódást szenvedett.
Martínez vasárnap a kórházból üzent a közösségi médiában:
„Köszönöm mindenkinek az üzeneteket, jól sikerült a műtét. A legfontosabb, hogy nyertünk és nem kaptunk gólt. Néhány héten belül visszatérek.”
Sajtóhírek szerint Martínez az agyrázkódás mellé állkapocstörést is szenvedett.
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)
Fulham–Hull City 1–0 (Iwobi 33.)
Kiállítva: Sessegnon (90+4., Fulham)
Manchester City–Ipswich Town 3–2 (Foden 19., Haaland 34., 69., ill. Maeda 21., Flemming 90. – 11-esből)
Brentford–Liverpool 1–2 (Lewis-Potter 44., ill. V. Munoz 62., Isak 70.)
Kiállítva: Jarmoljuk (45+8., Brentford), Janelt (90+2., Brentford)
Newcastle United–Aston Villa 0–1 (Manzambi 36.)
Vasárnap játsszák
15.00: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Match4)
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace
15.00: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)