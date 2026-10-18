Megoperálták a hatalmasat ütköző Chelsea-kapust, a kórházból üzent

Ijesztő jelenet történt az Everton–Chelsea mérkőzés 75. percében: a balról beívelt hazai szabadrúgásra kirepült a kapujából Emiliano Martínez, de ütközött Jarrad Branthwaite-tel. Mind a ketten a földön maradtak, és míg az Everton védője folytatni tudta a játékot, Martínezt hordágyon vitték le a pályáról. Helyére a Premier League-ben most bemutatkozó Mike Penders állt be.



AZ ÜTKÖZÉS 1:59-TŐL





Az argentint nyolc percig ápolták a pályán, de a hordágyon már mozgatta a karját. Xabi Alonso vezetőedző a meccs után elmondta, hogy a 34 éves kapus agyrázkódást szenvedett.



Martínez vasárnap a kórházból üzent a közösségi médiában:



„Köszönöm mindenkinek az üzeneteket, jól sikerült a műtét. A legfontosabb, hogy nyertünk és nem kaptunk gólt. Néhány héten belül visszatérek.”



Sajtóhírek szerint Martínez az agyrázkódás mellé állkapocstörést is szenvedett.



ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)

Fulham–Hull City 1–0 (Iwobi 33.)

Kiállítva: Sessegnon (90+4., Fulham)

Manchester City–Ipswich Town 3–2 (Foden 19., Haaland 34., 69., ill. Maeda 21., Flemming 90. – 11-esből)

Brentford–Liverpool 1–2 (Lewis-Potter 44., ill. V. Munoz 62., Isak 70.)

Kiállítva: Jarmoljuk (45+8., Brentford), Janelt (90+2., Brentford)

Newcastle United–Aston Villa 0–1 (Manzambi 36.)

Vasárnap játsszák

15.00: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Match4)

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace

15.00: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)

17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)