Lukács Dániel elhagyta a válogatott edzőtáborát

H. Á.H. Á.
2026.11.15. 19:23
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Lukács Dániel ezúttal nem gyarapíthatja válogatottságai számát (Fotó: Kovács Péter)
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Nemzetek Ligája Lukács Dániel Észak-Írország magyar válogatott
Vasárnap kora este a Magyar Labdarúgó-szövetség közösségi médiafelületén közölte: Lukács Dániel elhagyta a válogatott edzőtáborát, az Észak-Írország elleni mérkőzésen sem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

Lukács Dánielt az egy héttel ezelőtti NB I-es fordulóban sérülés miatt kellett lecserélni, ám a Puskás Akadémia támadója ennek ellenére is csatlakozott a válogatott kerethez. Igaz, ott a közös munkában nem tudott részt venni, legtöbbször külön rehabilitációs munkát végzett. Éppen ezért ki is maradt a Grúziában 2–0-ra nyerő válogatott szombati meccskeretéből.

Nos, hiába bízott abban a Marco Rossi vezette szakmai stáb, hogy a 30 éves labdarúgó a keddi, Észak-Írország elleni utolsó, a csoportelsőségről döntő Nemzetek Ligája-mérkőzésre felépül, vasárnap estére kiderült, Lukács sérülése nem gyógyult a megfelelő ütemben, ezért az érintett elhagyta a válogatott edzőtáborát.

Rajta kívül még Szűcs Kornél, Baráth Péter és Redzic Damir maradt ki a bő keretből a grúzok ellen. Az északírek elleni mérkőzésen nem Lukács lesz az egyetlen hiányzója a magyar válogatottnak: a védelem oszlopa, Willi Orbán, illetve Vitális Milán egyaránt begyűjtötte a második sárga lapját szombaton, így eltiltás miatt nem számíthat rájuk a szakmai stáb.

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
6. FORDULÓ
NOVEMBER 17., KEDD
20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

Nemzetek Ligája Lukács Dániel Észak-Írország magyar válogatott
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