Nyolc és fél év után elhagyja Magyar Márk az NB II-es Kozármislenyt

Magyar Márk 2018 nyarán csatlakozott a kozármislenyi labdarúgócsaládhoz; Feleki Attila korábbi tulajdonos felkérésére vállalta el a klubigazgatói feladatokat. Az azóta eltelt nyolc és fél év alatt nemcsak egy egyesület mindennapi működésének irányítója, hanem a kozármislenyi futball fejlődésének és építkezésének egyik meghatározó szereplője lett.

Közös munkájuk során Feleki Attilával olyan klubot építettek, amely a lehetőségeit meghaladó eredményeket ért el, és a magyar labdarúgásban is nevet szerzett magának. Évről évre fejlődött az egyesület, miközben a pályán is egyre komolyabb sikerek születtek, amelyek mellett olyan szakmai és gazdasági modell kialakításában is fontos szerepet vállalt, amely lehetővé tette, hogy a klub a szerényebb anyagi lehetőségei ellenére is értéket teremtsen. A fiatal, tehetséges labdarúgók fejlődésének támogatása, az MTK Budapesttel kialakított együttműködés és a fenntartható működésre való törekvés mind részévé vált annak a kozármislenyi útnak, amelynek Magyar Márk az egyik legfontosabb alakítója volt.

„Nehéz szavakba önteni mindazt, amit a Kozármisleny FC-nél kaptam és átéltem – búcsúzott a klubhonlapon Magyar Márk. – Hihetetlen élmények, óriási győzelmek és eredmények, valamint fantasztikus munkatársak, harcostársak és futballisták. Milliónyi emlékezetes történet… Álmodni sem mertem volna egy ilyen időszakot! Rendkívül szerencsés vagyok, hogy egy olyan fantasztikus ember, mint Feleki Attila lehetőséget adott, majd a szárnyai alá vett. Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen kis szervezetet képviselve is letettük a névjegyünket a magyar fociban, klubot és közösséget építettünk, amelyhez fenomenális volt tartozni. Remek szakemberek és játékosok fordultak meg nálunk. Gyorsan elrepült ez a 8 és fél szezon, az ember a mindennapi hajtásban talán nem is tudta igazán végiggondolni és értékelni a történteket, mert mindig jött a következő cél és feladat. Aki egyszer egy kicsit is ide tartozott, annak a szíve részben örökre kék-fehér marad.“

Kutyáncsánin Jevrem, a klub többségi tulajdonosa nagyon sajnálja Magyar döntését, ugyanakkor nem érte váratlanul, hiszen a lemondás gondolata már egy ideje érlelődött a klubigazgatóban.

„Márk távozása nyár eleje óta húzódó dolog, de vezetőként elkövettem az egyik legnagyobb hibát, nem akartam tudomást venni róla – ecsetelte a tulajdonos. – Nem akartam, mert nem csak szakmai kvalitásait, elért eredményeit vettem figyelembe, hanem az embert is néztem. Azt gondoltam, jót teszek vele. Hibáztam, mert be kellett volna látnom, hogy Márk elfáradt, szüksége van a pihenésre és szeretne a családjára több időt szentelni. Hálás vagyok, hogy Feleki Attila elvesztése után támogatott és segítségével át tudtuk vészelni azt a lelkileg és szakmailag is megterhelő időszakot és összezárva, egymásba kapaszkodva sikerült egy újabb sikeres évet zárni.”

A klub arról egyelőre nem számolt be, hogy ki lesz Magyar Márk utódja a klubigazgatói poszton, vagy házon belül oldják-e meg a feladatkörét.

A kozármislenyi együttes 13 forduló után 13 ponttal a 13. helyen áll az NB II-ben.