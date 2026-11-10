Aranyérmes lett súlylökésben Marton Zsófi az ifjúsági olimpián

A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója szerint Marton – nyitó kísérletével – 16.47 méterrel diadalmaskodott.

A csapat ezt megelőzően négy érmet szerzett a Szenegál fővárosában péntekig tartó viadalon: a triatlonos Kropkó Jázmin, az úszó Pápai Olivér 200 méter gyorson, valamint a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna második volt, míg Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában harmadikként zárt.

Az is biztos még, hogy az ökölvívó Kiss Zsófia Csenge a női 57 kilogrammos súlycsoportban, valamint női párbajtőrben a kedden (ma) döntős Horváth Lotti szintén dobogós lesz.