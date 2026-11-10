Bolla és Kerkez sem a többiekkel dolgozott a válogatott keddi edzésén

A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján írt a Grúzia elleni idegenbeli és az Észak-Írország elleni hazai mérkőzésre készülő válogatott keddi edzéséről. A portál beszámolója szerint Szoboszlai Dominik és a Puskás Akadémia FC hétvégi bajnokiján sérülés miatt lecserélt Lukács Dániel is rehabilitációs munkát végez.

A honlap azt is megemlíti, hogy a két játékos mellett Bolla Bendegúz és Kerkez Milos pedig személyre szabott edzésterv alapján dolgozott kedden. A csapat pénteken utazik el Tbiliszibe, addig minden nap egy-egy tréninggel készül a szombati mérkőzésre.