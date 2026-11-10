Bolla és Kerkez sem a többiekkel dolgozott a válogatott keddi edzésén
A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján írt a Grúzia elleni idegenbeli és az Észak-Írország elleni hazai mérkőzésre készülő válogatott keddi edzéséről. A portál beszámolója szerint Szoboszlai Dominik és a Puskás Akadémia FC hétvégi bajnokiján sérülés miatt lecserélt Lukács Dániel is rehabilitációs munkát végez.
A honlap azt is megemlíti, hogy a két játékos mellett Bolla Bendegúz és Kerkez Milos pedig személyre szabott edzésterv alapján dolgozott kedden. A csapat pénteken utazik el Tbiliszibe, addig minden nap egy-egy tréninggel készül a szombati mérkőzésre.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
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