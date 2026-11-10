Bolla és Kerkez sem a többiekkel dolgozott a válogatott keddi edzésén

V. H. L.V. H. L.
2026.11.10. 15:37
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Fotó: Dömötör Csaba
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edzés Alysha Newman Szoboszlai Dominik Lukács Dániel Bolla Bendegúz magyar labdarúgó-válogatott Kerkez Milos
Bolla Bendegúz és Kerkez Milos is egyénileg edzett Telkiben, ahol a magyar válogatott a Grúzia és az Észak-Írország elleni mérkőzésekre készül. A szövetség honlapjának tájékoztatása szerint Szoboszlai Dominik és Lukács Dániel rehabilitációs munkát végzett az első edzésnapon.

A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján írt a Grúzia elleni idegenbeli és az Észak-Írország elleni hazai mérkőzésre készülő válogatott keddi edzéséről. A portál beszámolója szerint Szoboszlai Dominik és a Puskás Akadémia FC hétvégi bajnokiján sérülés miatt lecserélt Lukács Dániel is rehabilitációs munkát végez.

A honlap azt is megemlíti, hogy a két játékos mellett Bolla Bendegúz és Kerkez Milos pedig személyre szabott edzésterv alapján dolgozott kedden. A csapat pénteken utazik el Tbiliszibe, addig minden nap egy-egy tréninggel készül a szombati mérkőzésre.

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A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

 

 

edzés Alysha Newman Szoboszlai Dominik Lukács Dániel Bolla Bendegúz magyar labdarúgó-válogatott Kerkez Milos
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