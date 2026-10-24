Kikapott Olaszországban a magyar válogatott az amerikaifutball Eb-n

Ebben a csoportban mindkét gárda legyőzte korábban a lengyeleket, így a milánói találkozó tétje az volt, melyik válogatott folytathatja szereplését az elődöntőben.

A papíron jóval erősebb olasz gárda a félidőben már 21–0-ra vezetett, a szünet után viszont a magyaroknak is sikerült jócskán pontokat szerezniük, s tisztes helytállással zártak a csoport második helyén.