Kikapott Olaszországban a magyar válogatott az amerikaifutball Eb-n

A magyar amerikaifutball-válogatott 37–20-ra kikapott az olasz csapat vendégeként a két csapat szombati Európa-bajnoki összecsapásán.
Ebben a csoportban mindkét gárda legyőzte korábban a lengyeleket, így a milánói találkozó tétje az volt, melyik válogatott folytathatja szereplését az elődöntőben.
A papíron jóval erősebb olasz gárda a félidőben már 21–0-ra vezetett, a szünet után viszont a magyaroknak is sikerült jócskán pontokat szerezniük, s tisztes helytállással zártak a csoport második helyén.
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