Visszatérhet a norvég női kézilabda-válogatottba a 40 éves legenda

T. Z.T. Z.
2026.10.29. 11:15
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Camilla Herrem (Fotó: Imago)
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Nem kis meglepetésre Camilla Herrem is bekerült a norvég női kézilabda-válogatott Európa-bajnokságra készülő bő keretébe. A 40 éves balszélső ugyanakkor igyekezett csillapítani a kedélyeket: ez önmagában még nem jelenti azt, hogy ténylegesen vissza is tér a nemzeti csapatba.

A norvég VG beszámolója szerint Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány kifejezett kérésére Camilla Herrem vállalta, hogy számításba vehető játékos legyen a december elején kezdődő Európa-bajnokság előtt: „Megkérdeztek, hogy felkerülhetek-e a listára, én pedig igent mondtam. De ez egyelőre csak egy lehetőség, semmi több annál” – nyilatkozta a norvég TV2-nek a klasszis, aki a 2024-es Európa-bajnokság döntője után visszavonult a válogatottól.

A Sola szélsője 332 mérkőzésen 951 gólt szerzett a norvég nemzeti csapatban, a válogatottságok számát tekintve pedig csak a kapuslegenda Katrine Lunde előzi meg, aki 389 alkalommal szerepelt az északi együttes színeiben.

A szövetségi kapitány szintén óvatosan beszélt Herrem lehetséges visszatéréséről: „A kérésemre beleegyezett, hogy a bő keret tagja legyen. Ám ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy visszatér a válogatottba” – mondta Gjekstad, aki holnap (pénteken), Oslóban hirdeti ki az Európa-bajnokságra utazó végleges keretét, vagyis ekkor dől el, hogy Herrem valóban ott lesz-e a tornán.

A kétszeres olimpiai bajnok Herrem 2025 júniusában jelentette be, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, ám két hónappal később már ismét pályára lépett klubcsapatában, idén tavasszal pedig azt közölte, hogy teljesen tünetmentes.

A nagy esélyes Norvégia Romániában kezdi meg szereplését az Európa-bajnokságon, a középdöntőben a mieinkkel is összefuthatnak Kolozsváron, továbbjutás esetén pedig Lengyelországban fejezhetik be a tornát. A csoportban a házigazda románok mellett még Svájc és Észak-Macedónia lesz az ellenfelük. A december 3-án kezdődő kontinenstornát öt ország, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország rendezi meg.

 

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