Szoros vereség a vb-bronzérmes norvégoktól a jégkorong Nemzetek Európa-kupáján

AZ ELMÚLT BŐ másfél évben rendre szoros csatát vív egymással a norvég és a magyar jégkorong-válogatott a férfiak mezőnyében, legutóbb világbajnokságon 2025-ben találkozott a két együttes, akkor 1–0-ra nyertek az északiak. 2027 tavaszán vissza lehet vágni az aktuális vb-bronzérmesnek, ugyanis egy csoportba került a két együttes a németországi tornán...

A 2025-ös mérkőzéshez hasonlóan ezúttal sem játszott alárendelt szerepet válogatottunk, a két fél tempós találkozót vívott egymással. Pedig a körülmények nem segítették a csapatokat, ugyanis az első harmadból még bő négy perc hátravolt, amikor a magyar kispadnál a palánk végén elhelyezett védőszivaccsal gondok adódtak, így az első szünet előbb érkezett.

A pihenő után, de hivatalosan még az első harmadban aztán a norvég és a magyar csapat is beköszönt, a vezetést Philip Granath szerezte meg, akinek hagyták a védők, hogy körbekorcsolyázza a magyar harmadot, a szélső pedig köszönte szépen és egy szép lövéssel kipókhálózta a felső sarkot. A mieink részéről Nagy Krisztián válaszolt, ez inkább munkás, mint szép találat volt, a BJA csatára egy gyors akció végén középen megküzdött a pakkért és második próbálkozásra kiegyenlített. A „megnyújtott” második játékrész végére kicsit elfogyott a magyar válogatott, de ezt az időszakot átvészelte és az utolsó felvonásra ismét felvette Norvégia tempóját. A 42. percben emberelőnyben újra lépéselőnybe kerültek a norvégok, és bár a végén kapuslehozatallal is próbálkoztak Majoross Gergelyék, a magyar válogatott csak kapuvasig jutott. A mieink szombat este a franciák ellen zárják a tornát.

JÉGKORONG

Nemzetek Európa-kupája, Amiens

2. forduló

Norvégia–Magyarország 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

Amiens, 462 néző. V: Fauvel, Debuche, Maillard, Lefévre (mind francia).

NORVÉGIA: T. Johansen – Krogdahl, Wasenden / Koch, J. Johannesen / Rönningen, Kopperstad / Määtänen – T. Olsen, Vikingstad, Larsen / Öby-Olsen, VESTERHEIM 1, Wold (1) / PETTERSEN, Salsten, Elvsveen / GRANATH 1, Lökkeberg, Björndal, Strandborg. Szövetségi kapitány: Roger Harli

MAGYARORSZÁG: Farkas R. – Szabó B., Ortenszky (1) / Kiss R., Horváth D. / Tornyai, Farkas O., Falus, Horváth A. – Horváth B., Mihalik G., LASKAWY/ Ravasz, NAGY K. 1, Terbócs (1) / Mihalik A., Németh K., Schlekmann / Fehér K., Farkas L., Molnár B. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 27–12. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – Közben nem jutott eszembe Herning, de vannak hasonlóságok a két mérkőzés között, például az egygólos különbség. Mindent kiraktunk a jégre, sokkal okosabban cseréltünk, mint az itteni első mérkőzésen. A szlovénok ellen rossz ütemű cserékkel nagyon sok energiát elégettünk, ezúttal a nagyobb tempójú mérkőzést is jól bírtuk. Párharcokban is kiválóan teljesítettünk, mérkőzésbe maradtunk Norvégiával szemben, persze örültem volna, ha az utolsó lövésünk befelé pattan. A dominanciájuk sokszor megmutatkozott, de a fontos területektől távol tartottuk őket.