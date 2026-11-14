Erling Haaland is, Norvégia is lezárta rossz sorozatát a Nemzetek Ligájában

K. Zs.K. Zs.
2026.11.14. 20:02
Norvég öröm, jobbra a három gólszerző: Antonio Nusa, Erling Haaland és Andreas Schjelderup (Fotó: Getty Images)
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Wales Nemzetek Ligája Erling Haaland Norvégia
Norvégia labdarúgó-válogatottja hazai pályán 3–1-re legyőzte Walest a Nemzetek Ligája első osztályának szombati játéknapján, és megőrizte esélyét a negyeddöntőbe jutásra.

Az első félidőben a norvégok támadtak többet, csakhogy a walesiek nagyon szervezetten futballoztak, nem sok teret adtak Erling Haalandéknak, nagy helyzet nélkül pergett le az első negyvenöt perc.

A szünet után is nagyjából ez volt a képlet, aztán az 59. percben a sokadik norvég szöglet meghozta a gólt: Julian Ryerson beívelése után Joe Rodon még tisztázott, azonban a labda Antonio Nusa elé pattant, ő pedig egy védő lerázása után 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 1–0

Tíz perc sem telt el, és a hazaiak megduplázták előnyüket: Nusa ebben az akcióban is benne volt, de a gólpasszt már Haaland adta, keresztbe passzolt labdájából az alig néhány perce becserélt Andreas Schjelderup lőtt közelről a kapuba. 2–0

S bár egy walesi csereember, David Brooks is rúgott egy szép gólt (2–1), az utolsó szót Haaland mondta ki: a Schjelderup elleni szabálytalanság miatt megítélt tizenegyest a norvég gólgép értékesítette, beállítva a végeredményt. 3–1

Haaland az előző két válogatott meccsén nem szerzett gólt, de a rossz széria megszakadt; mérlege továbbra is lenyűgöző: a nemzeti csapatban 60 mérkőzést játszott, és 66-szor talált a kapuba.

A norvégok három vereség után elkönyvelt győzelmükkel javítottak a pozíciójukon, de késő este a dánok is győztek, így az egymás elleni keddi mérkőzésnek ők vágnak neki hárompontos előnnyel.

Az utolsó fordulóban Dánia–Norvégia mellett Wales–Portugália mérkőzést rendeznek.

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA, 4. CSOPORT
Norvégia–Wales 3–1 (Nusa 59., Schjelderup 68., Haaland 88. – 11-esből, ill. Brooks 79.)
Később
Portugália–Dánia 1–4 (B. Silva 90+3., ill. Höjbjerg 43. – 11-esből, R. Höjlund 50., 57., J. Andersen 75.)

 
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Rasmus Höjlund két szép gólt rúgott, és két további dán is betalált a hazai kapuba.

 

 

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