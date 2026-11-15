Sallai Roland: Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés

2026.11.15. 08:48
null
Sallai Roland tudta, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés a grúzok elleni (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Sallai Roland
Nem kezdte jól a Grúzia elleni Nemzetek Ligája találkozót a magyar labdarúgó-válogatott, végül azonban 2–0-s győzelmet aratott. A csapatba sérülés után visszatérő támadó kis híján gólt szerzett, az eset kapcsán Sallai Roland elmondta, a legfontosabb, hogy nyertek.

Sallai Roland elismerte, a szünetig nem úgy futballozott a csapat, mint ahogyan remélte, Grúzia volt a veszélyesebb.

„Tudtuk előre, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, ám sajnos az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogyan szerettünk volna – mondta a Galatasaray légiósa, akinek sérülés miatt ki kellett hagynia az első négy Nemzetek Ligája-mérkőzést. – Sok volt a pontatlan átadás, egyéni hibák is előfordultak, de a második félidő már jól nézett ki. Az első gólnál Szoboszlai Dominik nagyon jól rúgta be a labdát, beleértem, de ezek szerint valakin megpattant, és végül elvették tőlem a gólt – de ez egyáltalán nem probléma, a csapat a legfontosabb. A kettő-nullás végeredmény megmutatta az erőnket, ezen az úton szeretnénk továbbmenni."

Megkérdeztük tőle, milyen volt a jobb szélen játszani, mivel a válogatottban rendszerint a bal oldalon kap lehetőséget.

„Egyáltalán nem volt szokatlan, jó volt együtt játszani Osváth Attilával, bízom benne, hogy a jövőben többször lesz rá lehetőségünk, de ezt nyilván a mester dönti el.”

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali (Azarovi, 77.), Locsosvili – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)
Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)

Kapcsolódó tartalom

Schäfer András: A győzelemnek és az ötvenediknek is egyformán örülök

A középpályás nem lepődött meg azon, hogy a szünetben Marco Rossi nem dicsért meg senkit.

Szoboszlai a bemelegítésnél közel járt ahhoz, hogy ne vállalja a játékot

Varga Barnabás: Nem éreztem, hogy hiányoztam volna, hiszen hét pontot szereztünk az első négy meccsen.

 

Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Sallai Roland
Legfrissebb hírek

Olvasóink szerint Tóth Balázs volt a magyar válogatott legjobb játékosa a grúzok ellen

Magyar válogatott
4 perce

A románoknál bemutatkozó Corbu Máriusz: „Készen álltam Lewandowski legyőzésére”

Minden más foci
45 perce

Kylian Mbappé vasárnapi visszatérésében bíznak a franciák

Minden más foci
1 órája

Magyar felnőttcsapat még nem kapott ki a magyar–északír meccs játékvezetőjével

Magyar válogatott
1 órája

Grúziát legyőztük, Észak-Írország ellen a csoportgyőzelem a tét – minden egy helyen a magyar válogatottról

Magyar válogatott
2 órája

A grúzok elleni győzelemmel már biztosan 2. kalapos a magyar válogatott az Eb-selejtező sorsolásán

Magyar válogatott
2 órája

Jobbak voltak a magyaroknál? Egymásnak ellentmondó grúz értékelések a vereség után

Magyar válogatott
3 órája

„Kereszteződéshez ért a válogatott, nehogy a mocsárban ragadjon” – grúz lapszemle

Magyar válogatott
4 órája