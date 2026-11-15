Sallai Roland: Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés

Sallai Roland elismerte, a szünetig nem úgy futballozott a csapat, mint ahogyan remélte, Grúzia volt a veszélyesebb.

„Tudtuk előre, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, ám sajnos az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogyan szerettünk volna – mondta a Galatasaray légiósa, akinek sérülés miatt ki kellett hagynia az első négy Nemzetek Ligája-mérkőzést. – Sok volt a pontatlan átadás, egyéni hibák is előfordultak, de a második félidő már jól nézett ki. Az első gólnál Szoboszlai Dominik nagyon jól rúgta be a labdát, beleértem, de ezek szerint valakin megpattant, és végül elvették tőlem a gólt – de ez egyáltalán nem probléma, a csapat a legfontosabb. A kettő-nullás végeredmény megmutatta az erőnket, ezen az úton szeretnénk továbbmenni."

Megkérdeztük tőle, milyen volt a jobb szélen játszani, mivel a válogatottban rendszerint a bal oldalon kap lehetőséget.

„Egyáltalán nem volt szokatlan, jó volt együtt játszani Osváth Attilával, bízom benne, hogy a jövőben többször lesz rá lehetőségünk, de ezt nyilván a mester dönti el.”

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)

Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek

GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali (Azarovi, 77.), Locsosvili – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)

Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)