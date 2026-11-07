Monfils lett a francia Davis-kupa-csapat kapitánya

A világranglista egykori hatodik helyezettje hivatalosan októberben vonult vissza, lezárva 22 éves karrierjét, amelyben két Grand Slam-elődöntő és 13 tornagyőzelem jelentette a csúcspontot.

A 40 éves Monfils nyolc Dk-szezonban szerepelt a válogatottban, 15 egyes mérkőzéséből 12-t megnyert. Az egyik legemlékezetesebb teljesítményét a 2014-es döntőben nyújtotta, amikor megverte Roger Federert, igaz, végül a svájciak nyerték a párharcot.

Monfils a franciákat tavaly negyeddöntőig vezető Paul-Henri Mathieu-től veszi át a kapitányi posztot.

Mint emlékezetes, Monfils életében nem csupán a visszavonulás hozott nagy változást a közelmúltban; ősszel felesége, Elina Szvitolina bejelentette, hogy felbontják házasságukat.