ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

Monfils lett a francia Davis-kupa-csapat kapitánya

K. Zs.K. Zs.
2026.11.07. 14:59
Gaël Monfils (Fotó: Getty Images)
Címkék
Davis-kupa Franciaország Gaël Monfils
Egy hónappal azután, hogy befejezte profi pályafutását, Gaël Monfilst nevezték ki a francia tenisz Davis-kupa-csapat kapitányának.

A világranglista egykori hatodik helyezettje hivatalosan októberben vonult vissza, lezárva 22 éves karrierjét, amelyben két Grand Slam-elődöntő és 13 tornagyőzelem jelentette a csúcspontot.

A 40 éves Monfils nyolc Dk-szezonban szerepelt a válogatottban, 15 egyes mérkőzéséből 12-t megnyert. Az egyik legemlékezetesebb teljesítményét a 2014-es döntőben nyújtotta, amikor megverte Roger Federert, igaz, végül a svájciak nyerték a párharcot.

Monfils a franciákat tavaly negyeddöntőig vezető Paul-Henri Mathieu-től veszi át a kapitányi posztot.

Mint emlékezetes, Monfils életében nem csupán a visszavonulás hozott nagy változást a közelmúltban; ősszel felesége, Elina Szvitolina bejelentette, hogy felbontják házasságukat.

Kapcsolódó tartalom

„Mélyen megsebzett” – Monfils a Szvitolinával való szakításáról

A teniszpályafutását befejező francia egy Twitch-interjúban bevallotta, hogy mentálisan nagyon megviselték a történtek.

Monfils ezért hozhatta előre a visszavonulását: Szvitolina bejelentette, elválnak

Az ukrán teniszező úgy érzi: az életét, amelyet a hazája ellen indított orosz háború zökkentett ki, egyedül kell megpróbálnia rendbe hozni.

 

 

Davis-kupa Franciaország Gaël Monfils
Legfrissebb hírek

„Mélyen megsebzett” – Monfils a Szvitolinával való szakításáról

Tenisz
2026.10.28. 10:19

Davis-kupa: a világelső Zverev is erősíti a németeket

Tenisz
2026.10.26. 18:02

Alcaraz ott lesz a Davis-kupa nyolcas döntőjében

Tenisz
2026.10.26. 16:44

A magyar kéziválogatott jó játékkal aratott győzelmet idegenben a franciák ellen

Kézilabda
2026.10.25. 16:38

Nagy csatában játszott döntetlent a magyar kéziválogatott Franciaország ellen

Kézilabda
2026.10.22. 17:38

Női kéziseink fontos tesztet vívnak a franciák ellen

Kézilabda
2026.10.22. 08:28

Monfils ezért hozhatta előre a visszavonulását: Szvitolina bejelentette, elválnak

Tenisz
2026.10.19. 10:57

Nyert és vezet a Lyon; négy 11-es és hét gól Párizsban; szigorú biztonsági intézkedések mellett kiütéses OM-siker

Francia labdarúgás
2026.10.18. 23:35