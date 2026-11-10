A cselgáncslegenda, Teddy Riner elindul a 2027-es francia elnökválasztáson
„Teddy Rinernek hívnak, és ma, négyszemközt elmondom nektek, hogy indulok a 2027-es elnökválasztáson – mondta a 37 éves sportoló a közösségi médiában hétfőn közzétett felvételen, egy könyvespolc előtt ülve, fehér inget és sötét zakót viselve. – A harc mindig is része volt az életemnek. Tudom, milyen az, amikor harcolni kell, amikor elesel, és mindig fel kell állni.”
„Tudom, miket mondanak majd rólam. Hogy őrült. Nem is tartozik a körbe. Nem ismeri a szabályokat. Sohasem politizált. Ha az, hogy nem vagyok hajlandó meghunyászkodni és elutasítom a káoszt, őrültté tesz, akkor igen, teljesen megőrültem – fogalmazott Teddy Riner, hozzátéve: – Nem leszek olyan, mint azok, akik nézik, ahogy ég az ország, miközben kifogásokat keresnek.”
A Parisien című napilapban megjelent interjúban a francia világklasszis hangsúlyozta, folytatni kívánja sportkarrierjét, és a 2028-as Los Angeles-i olimpián is szeretne részt venni, „ha az (elnöki) funkció ezt lehetővé teszi, és ha a franciák megengedik”.
Riner az interjúban kitért arra is, hogy a döntését a 2024-es párizsi ötkarikás játékok utáni időszakban hozta meg, amikor látta, hogy az egész ország összefogott, büszke és boldog volt, majd néhány héttel később újra megosztottá vált.
A sportoló elismerte, hogy bár már sok elnökjelölt van, „végig kíván menni” az úton, és nem döntött volna így, ha esélytelennek tartaná magát a győzelemre.
„Az egyetlen kockázat, amit ma látok, a beletörődés abba, hogy két lehetőség közül válasszunk: a szélsőségesek közül, amelyeket a (szélsőjobboldali) Nemzeti Tömörülés és a (szélsőbaloldali) Engedetlen Franciaország képvisel” – mondta a cselgáncsozó, aki sem jobboldalinak, sem baloldalinak nem vallja magát.
A 204 centis, 150 kilós klasszis – aki lánggyújtóként működött közre a párizsi játékok nyitóünnepségén – a sportág 12-szeres világ- és ötszörös olimpiai bajnoka; az ötkarikás játékokon 2012-ben, 2016-ban és 2024-ben diadalmaskodott egyéniben, emellett csapatban is győzött, 2021-ben, Tokióban, illetve két éve, Párizsban.
A francia elnökválasztást 2027. április 18-án tartják; ha szükség lesz második fordulóra, azt május 2-án rendezik.
(MTI)