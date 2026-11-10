A cselgáncslegenda, Teddy Riner elindul a 2027-es francia elnökválasztáson

„Teddy Rinernek hívnak, és ma, négyszemközt elmondom nektek, hogy indulok a 2027-es elnökválasztáson – mondta a 37 éves sportoló a közösségi médiában hétfőn közzétett felvételen, egy könyvespolc előtt ülve, fehér inget és sötét zakót viselve. – A harc mindig is része volt az életemnek. Tudom, milyen az, amikor harcolni kell, amikor elesel, és mindig fel kell állni.”

„Tudom, miket mondanak majd rólam. Hogy őrült. Nem is tartozik a körbe. Nem ismeri a szabályokat. Sohasem politizált. Ha az, hogy nem vagyok hajlandó meghunyászkodni és elutasítom a káoszt, őrültté tesz, akkor igen, teljesen megőrültem – fogalmazott Teddy Riner, hozzátéve: – Nem leszek olyan, mint azok, akik nézik, ahogy ég az ország, miközben kifogásokat keresnek.”

La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. #TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut https://t.co/nM7rTfyTrH — Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2026

A Parisien című napilapban megjelent interjúban a francia világklasszis hangsúlyozta, folytatni kívánja sportkarrierjét, és a 2028-as Los Angeles-i olimpián is szeretne részt venni, „ha az (elnöki) funkció ezt lehetővé teszi, és ha a franciák megengedik”.

Riner az interjúban kitért arra is, hogy a döntését a 2024-es párizsi ötkarikás játékok utáni időszakban hozta meg, amikor látta, hogy az egész ország összefogott, büszke és boldog volt, majd néhány héttel később újra megosztottá vált.

A sportoló elismerte, hogy bár már sok elnökjelölt van, „végig kíván menni” az úton, és nem döntött volna így, ha esélytelennek tartaná magát a győzelemre.

„Az egyetlen kockázat, amit ma látok, a beletörődés abba, hogy két lehetőség közül válasszunk: a szélsőségesek közül, amelyeket a (szélsőjobboldali) Nemzeti Tömörülés és a (szélsőbaloldali) Engedetlen Franciaország képvisel” – mondta a cselgáncsozó, aki sem jobboldalinak, sem baloldalinak nem vallja magát.

A 204 centis, 150 kilós klasszis – aki lánggyújtóként működött közre a párizsi játékok nyitóünnepségén – a sportág 12-szeres világ- és ötszörös olimpiai bajnoka; az ötkarikás játékokon 2012-ben, 2016-ban és 2024-ben diadalmaskodott egyéniben, emellett csapatban is győzött, 2021-ben, Tokióban, illetve két éve, Párizsban.

A francia elnökválasztást 2027. április 18-án tartják; ha szükség lesz második fordulóra, azt május 2-án rendezik.

(MTI)