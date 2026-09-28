Bosznia-Hercegovinától is kikapott a román válogatott

Nem lehet állítani, hogy Románia jó rajtot vett volna a B-liga 4. csoportjának első fordulójában, 2–1-re kikapott Svédországban a múlt hét péntekén, s Gheorghe Hagi csapatának nem is nagyon sikerült a hirtelen pálfordulást bemutatnia néhány nap alatt. Merthogy alig 72 órával a Stockholmban elszenvedett vereség után Bosznia legjobbjai ellen volt jelenése keleti szomszédunknak a bukaresti Nemzeti Stadionban – sok köszönetet pedig ebben sem találhattak a román drukkerek, alig húsz perc játék után a vendégek már kétgólos előnyre tettek szert. Daniel Birligea révén ugyan gyorsan lefelezték a hátrányukat a házigazdák, ám az egykor a DVSC-ben és a DVTK-ban is futballozó Haris Tabakovic még a szünet előtt visszaállította a kétgólos különbséget. Utóbbi góljához kellett Ionut Radu hibája is: a bosnyák csatár a kapus „páncélmellényéről” kipattanó labdát pofozta a hálóba. A gólgyártás a szünet után sem maradt abba, előbb Ermin Mahmic növelte háromra a vendégelőnyt, majd néhány perccel később Alexandru Cicaldau szépített. A hátralévő bő fél órában a románok ugyan próbálkoztak a további zárkózással, de az eredmény már nem változott, Bosznia-Hercegovina 4–2-re győzött.

A csoport másik meccsén a svédek Lengyelországot fogadták, s egy szöglet után az első tíz percben megszerezték a vezetést Benjamin Nygren fejesével. Az első félidőben a vendégek kétszer annyi lövéssel próbálkoztak, mint a házigazdák, és a sok próbálkozás eredményeként a szünet előtt néhány perccel sikerült is az egyenlítés Sebastian Szymanski révén. A második félidő középső harmadában a vendéglátók kétszer is megrázták magukat: előbb meglepő szögletvariáció végén Yasin Ayari okos lövéssel vezetést szerzett, majd jött Viktor Gyökeres, aki jobbról érkező beadásból belsőzött közelről a kapuba, feltéve a pontot az i-re: Svédország 3–1-re nyert.

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

B-LIGA, 4. CSOPORT

Románia–Bosznia-Hercegovina 2–4 (Birligea 28., Cicaldau 62., ill. Gigovic 12., Muharemovic 19., Tabakovic 40., Mahmic 55.)

Svédország–Lengyelország 3–1 (Nygren 8., Ayari 63., Gyökeres 72., ill. Szymanski 43.)