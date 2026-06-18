„Csak arra koncentrálok, hogy minél előbb alapember legyek” – Szűcs Tamás érzi a bizalmat a Famalicaónál

NAGY UTAZÁS – és nem csak azért, mert Debrecen és Vila Nova de Famalicao között jelentős a földrajzi távolság, hanem azért is nagy utazás lehetett Szűcs Tamás életében, mert a Loki négyszeres válogatott játékosa a következő idénytől a portugál élvonalban futballozhat.

„Körülbelül március végén, április elején hallottam először a portugál klub érdeklődéséről – mondta lapunk kérdésére Szűcs Tamás. – Akkoriban, március végén mutatkoztam be a magyar válogatottban, Szlovénia ellen debütáltam, majd néhány nappal később a görögök elleni mérkőzésen is pályára léphettem, és azokban a napokban említette az engem képviselő Esterházy Mátyás, hogy ez a klub szeretné, ha ott futballoznék. Hogy őszinte legyek, nem sokat foglalkoztam ezzel, mert messze volt még a bajnokság vége, próbáltam minden erőmmel a Lokira koncentrálni, arra figyelni, hogy minél jobb eredménnyel zárjuk az idényt. Aztán, ahogy véget ért a bajnokság, újra jött két válogatott mérkőzés, a finnek és a kazahok elleni, utóbbi ráadásul éppen Debrecenben, és ezután már sokkal többet beszélgettünk erről. De nem kellett sokat gondolkodnom…”

Mi szólt a Famalicao mellett, és mi ellene? Mi alapján döntött a 2005 januárjában született futballista?

„Sokkal több okom volt igent mondani – jött a válasz. – Igazán nyomós érv ellene talán nem is volt. Azt tudtam, hogy a portugál bajnokság erősebb, mint a magyar, az meg mindenki előtt ismert, hogy abból a ligából az európai legerősebb bajnokságokba milyen sokan továbbléphettek már, vagyis minden adva van a fiatal játékosok fejlődéséhez. Úgy gondolom, hogy a legerősebb európai bajnokságok és a magyar élvonal között félúton van ez a bajnokság, de közelebb a csúcsligákhoz. A sportigazgató és a vezetőedző is megerősítette, hogy én vagyok az első számú jelölt a posztomon, és azóta hallottam, hogy a vezetőedző naponta érdeklődött a sportigazgatónál: van új információ, érkezik hozzánk Szűcs Tamás? Ez nagyon erős ragaszkodást, bizalmat jelentett nekem, úgy gondoltam, hogy az én koromban, ahol most tartok, ez kiváló lépcsőfok lehet ahhoz, hogy elérjem a céljaimat.”

A futballista először az interneten, videóhíváson keresztül került kapcsolatba a klub szakmai vezetőivel, és a hét elején személyesen is találkoztak.

„Elmondták, hogy a csapat az intenzív letámadást részesíti előnyben, s ebben a játékfelfogásban jól hasznosíthatók az én tulajdonságaim – mondta Szűcs Tamás. – Nagy munkabírású játékos vagyok, és itt erre van szükség, sokat kell futni, bátran le kell támadni az ellenfelet, akár már a saját tizenhatosánál is, ami tetszik nekem, és azt hallottam, hogy a játékfelfogásom és a játéktudásom is teljesen beleillik a klub koncepciójába. A személyes találkozás is nagyon meggyőző volt, kedvesek, szimpatikusak voltak velem, ráadásul az óceánhoz közel lakhatok majd, vagyis nagyon meggyőzőek voltak az első benyomásaim. A klubmodell arra épül, hogy egy, a portugálnál erősebb bajnokságba értékesítsenek tovább, de erről még korai beszélni, most csak arra koncentrálok, hogy minél előbb alapember legyek a csapatban, és minél sikeresebb idényt zárjunk az együttessel. Az egyéni célok? Arra gondoltam, ha lesz annyi játékpercem, mint volt az előző idényben, és a teljesítményem is rendben lesz, akkor elégedett lehetek.”

Eljött tehát a búcsú ideje. A debreceni szurkolók gyorsan befogadták, megszerették a fiatal futballistát, és a Loki is büszke lehet arra, hogy Portugáliába távozik tőlük egy játékos.

„Koppenhágából tizenkilenc évesen még gyerekként érkeztem Debrecenben – emlékezett vissza Szűcs Tamás. – Talán idős még most sem vagyok, de azt hiszem, felnőttként és válogatott labdarúgóként távozhatok. Rengeteg szeretetet kaptam ebben a városban és ezért mindig hálás leszek. Két nagyon különböző idényt játszottam itt, életem első felnőttévében folyamatosan a kiesés ellen harcoltunk, és bár az is jó tapasztalat volt, ebben az életkorban nem volt könnyű megélni, hogy csaknem az összes mérkőzésre úgy készülünk, ezen múlhat a DVSC sorsa… A második évben Sergio Navarrónál sok dolog megváltozott, másfajta közeget épített, nem volt széthúzás, jöttek az eredmények, aminek köszönhetően én is sokkal nyugodtabb lettem, és így kiegyensúlyozottabbá vált a teljesítményem. Nagyszerűen éreztem magam Debrecenben, nagyon jó emlékekkel gondolok vissza az itt töltött időre, de most úgy érzem, tovább kellett lépnem. Az is eszembe jutott, hogy ha a portugál bajnokságban képes leszek jó teljesítményt nyújtani, akkor a magyar válogatottban is stabilizálhatom a helyemet.”