Bárány Donát: Nem mondom, hogy jobbak voltunk, de ők se





A Hollandiában légióskodó támadó végül Bolla Bendegúznak is üzent: „Innen is jobbulást kívánok Bolla Bendinek, remélem, nem súlyos a sérülése. A sérülések nehézséget jelentenek a szakmai stábnak, nyilván ők nem szeretnének erről beszélni, nem erre szeretnék fogni az egészet. Biztos, hogy fejtörést okoz nekik, mi pedig próbálunk alkalmazkodni ahhoz, amit kérnek. Mindenki szeret úgy játszani, hogy mindenki egészséges és tudja, mi a dolga. Nyilván így olyan taktikai elemeket kell alkalmaznia a stábnak, amelyekkel feledtetni lehet a hiányzókat, vagy a pótlásukat meg lehessen oldani másképp.”



A Bolla helyére beálló Osváth Attila is nyilatkozott a találkozót követően. „Nem volt egyszerű így beszállni, nem is nagyon melegítettem, legfeljebb néhány percem volt, amíg a Bendit ápolták. Innen is szeretnék neki jobbulást kívánni, reméljük, nem súlyos a sérülése, és minél hamarabb felépül. Rossi azt kérte, hogy próbáljuk az ellenfél védelme mögé játszani a labdát, ha van mögöttük terület. Ha nincs, akkor próbáljunk focizni. Az első félidő nagyon meddő volt, nem nagyon voltak helyzetek, a második félidőben szerintem jobban játszottunk. Nyilván tudtuk, hogy ők pontrúgásokból, bedobásokból próbálnak majd veszélyeztetni, olyan nagy helyzetig szerintem nem jutottak el. A vége felé inkább nekünk voltak lehetőségeink, ha azokból egy beakad, meg tudtuk volna nyerni a meccset.”



„Nehéz megmondani, mi kellett volna még a gólhoz. Biztosan múlik ez a mi döntéseinken is, de az északírek is belevetődtek mindenbe, amibe tudtak. A végén is volt három-négy lecsorgó, amibe belevetődtek. Ha az egyik befelé pattan, megnyerhettük volna a meccset., de így alakult. Az pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, ebből lehet építkezni, nagyon fontos lesz, hogy a következő két meccset megnyerjük” – folytatta a Ferencváros játékosa. – A rest defense-t meg kell szervezni. Bízom benne, hogy tudunk nyomni hazai pályán, meg kell szereznünk a vezetést, utána egy kicsit több területünk lehet mögöttük. De nyilván ellenük sem lesz egyszerű megszerezni az első gólt. A szakmai stáb majd kitalálja a taktikát, és elmondja nekünk, mit és hogyan szeretnének játszani.”



Osváth kiemelte, a harcias hozzáállással nem volt gond. „Semmivel nem leptek meg minket az északírek, tudtuk, hogy ezt fogják játszani. Az első félidőben több volt a szabálytalanság meg a durvaság, a második félidőben már kevésbé – talán azért, mert jobban tudtuk kontrollálni a játékot, többet volt nálunk a labda, többet tudtunk játszani. Mi is felvettük a kesztyűt, a gól hiányzott.”



