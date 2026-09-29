Bárány Donát: Nem mondom, hogy jobbak voltunk, de ők se
„Az első félidő alapján jó ez az egy pont, a második félidőben viszont voltak nekünk is helyzeteink, ott szerezhettünk volna gólt, de igazából ki-ki meccsnek éreztem, tehát reális lehet a döntetlen. Majd vissza fogjuk nézni és kielemezzük, hogy az első félidőben pontosan miért nem voltunk annyira veszélyesek, mint a másodikban – ott kicsit váltottunk, rendes kilencessel játszottunk, addig inkább hamis kilencessel, és széthúztuk a pályát. Lehet, hogy ez kicsit segített, de az okokat holnap fogjuk megnézni” – kezdte értékelését Bárány Donát.
A 26 éves támadó így folytatta: „A helyzetemnél verekedtünk a védővel a labdáért, így egyikünk sem tudott felugrani, annyit tudtam, hogy bal kézzel kicsit elnyomtam a labdától, hogy én fejeljek, viszont ő is meghúzott, és már nem tudtam úgy ugrani, hogy lejjebb menjen a fejes. Nagy helyzet volt, örültem volna, ha sikerül gólt szerezni.”
A korábbi sérülése kapcsán is megszólalt. „Már az előző találkozónis éreztem, hogy több erőm van, mint az első két kinti meccsemen volt. Ilyenkor okosan kell belőni a perceket, nehogy egy ilyen hosszú kihagyás után beleessünk egy újabb sérülésbe. Ezt próbáljuk okosan menedzselni, ésszel csináljuk, de mégis megkapom azt a terhelést, ami szükséges ahhoz, hogy teljesen visszatérjen az erőm.”
„Most nem állunk jók, a grúzok elleni három pont mindenképp szükséges lesz ahhoz, hogy feljebb menjünk. Ha az első három meccsből lesz négy pontunk, és esetleg az ukránok ellen jól zárjuk a sorozatot, akkor minden esélyünk meglesz továbbra is. Semmi problémát nem éreztem az öltözőben sem a meccs előtt, sem utána. Nyilván meg akartuk nyerni a mérkőzést, ilyenkor csalódottság mindig van. Főleg, hogy egy ki-ki meccsen már kikaptunk, most is egy ilyen meccs volt. Nem mondom, hogy jobbak voltunk, de ők se. Jobb lett volna, ha ezt most mi nyerjük meg.” – mondta a folytatás kapcsán Bárány Donát.
A Hollandiában légióskodó támadó végül Bolla Bendegúznak is üzent: „Innen is jobbulást kívánok Bolla Bendinek, remélem, nem súlyos a sérülése. A sérülések nehézséget jelentenek a szakmai stábnak, nyilván ők nem szeretnének erről beszélni, nem erre szeretnék fogni az egészet. Biztos, hogy fejtörést okoz nekik, mi pedig próbálunk alkalmazkodni ahhoz, amit kérnek. Mindenki szeret úgy játszani, hogy mindenki egészséges és tudja, mi a dolga. Nyilván így olyan taktikai elemeket kell alkalmaznia a stábnak, amelyekkel feledtetni lehet a hiányzókat, vagy a pótlásukat meg lehessen oldani másképp.”
A Bolla helyére beálló Osváth Attila is nyilatkozott a találkozót követően. „Nem volt egyszerű így beszállni, nem is nagyon melegítettem, legfeljebb néhány percem volt, amíg a Bendit ápolták. Innen is szeretnék neki jobbulást kívánni, reméljük, nem súlyos a sérülése, és minél hamarabb felépül. Rossi azt kérte, hogy próbáljuk az ellenfél védelme mögé játszani a labdát, ha van mögöttük terület. Ha nincs, akkor próbáljunk focizni. Az első félidő nagyon meddő volt, nem nagyon voltak helyzetek, a második félidőben szerintem jobban játszottunk. Nyilván tudtuk, hogy ők pontrúgásokból, bedobásokból próbálnak majd veszélyeztetni, olyan nagy helyzetig szerintem nem jutottak el. A vége felé inkább nekünk voltak lehetőségeink, ha azokból egy beakad, meg tudtuk volna nyerni a meccset.”
„Nehéz megmondani, mi kellett volna még a gólhoz. Biztosan múlik ez a mi döntéseinken is, de az északírek is belevetődtek mindenbe, amibe tudtak. A végén is volt három-négy lecsorgó, amibe belevetődtek. Ha az egyik befelé pattan, megnyerhettük volna a meccset., de így alakult. Az pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, ebből lehet építkezni, nagyon fontos lesz, hogy a következő két meccset megnyerjük” – folytatta a Ferencváros játékosa. – A rest defense-t meg kell szervezni. Bízom benne, hogy tudunk nyomni hazai pályán, meg kell szereznünk a vezetést, utána egy kicsit több területünk lehet mögöttük. De nyilván ellenük sem lesz egyszerű megszerezni az első gólt. A szakmai stáb majd kitalálja a taktikát, és elmondja nekünk, mit és hogyan szeretnének játszani.”
Osváth kiemelte, a harcias hozzáállással nem volt gond. „Semmivel nem leptek meg minket az északírek, tudtuk, hogy ezt fogják játszani. Az első félidőben több volt a szabálytalanság meg a durvaság, a második félidőben már kevésbé – talán azért, mert jobban tudtuk kontrollálni a játékot, többet volt nálunk a labda, többet tudtunk játszani. Mi is felvettük a kesztyűt, a gól hiányzott.”
Végezetül Szűcs Tamás is értékelt. „Nyilván van bennem egy kis csalódottság, nyerni akartunk. Nehéz meccs volt, a végén megnyerhettük volna, szerintem nekünk volt nagyobb helyzetünk. De hát ilyen a futball, a grúzok ellen nyerni kell. Volt különbség a két félidő között. A másodikban jobban játszottunk, többször tudtunk helyzetet kialakítani, többször jutottunk el a kapu elé, minőségibb helyzeteket tudtunk kialakítani. Ezt kell megtartani.”
„Az első félidőben nem tudtunk a sorok közé játszani labdákat, nem tudtuk bontani a védelmet, emiatt nem volt progresszív a játékunk. Ezen mindenképpen változtatni kell, és talán nagyobb kockázatokat vállalni, ha nyerni akarunk” – vélte a 21 éves középpályás
„Nem nagyon érdekelt, hogy ki mekkora (az ellenfélnél), belemegyek mindenbe, úgyhogy ez engem annyira nem zavart. Volt, amikor nem nyertem meg a párharcot, de ez természetes. Ezzel a mentalitással kell folytatni. Ha meg tudjuk tartani a második félidei játékot, több kockázatot vállalunk elöl és több helyzetet próbálunk kialakítani, akkor szerintem a grúzokat meg tudjuk verni. Azért nekik vannak minőségi játékosaik a támadósorban, rájuk nagyon kell vigyázni. És ha nem kapunk gólt, akkor szerintem azt a meccset meg tudjuk nyerni – tekintett előre Szűcs, aki szintén üzent Bollának. – A sérültekért is küzdünk, értük is harcolunk. Nagyon sajnálom Bendit, remélem, nem súlyos a sérülése. Egyre több a sérültünk, a hiányzónk, megpróbáljuk pótolni őket, ahogy tudjuk, de nyilván nehéz.”
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 2. FORDULÓ
ÉSZAK-ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0
Belfast, Windsor Park, 18 082 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Iván Masso Granado) – spanyolok
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly (D. Charles, 70.), Donley (Spencer, 70.), Price (Magennis, 88.). Szövetségi kapitány: Michael O’Neill
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, 34.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szűcs T. (Tóth A., 55.), Csongvai (Vitális, 76.) – Jurek (Bárány, 55.), Szoboszlai – Lukács D. (Tóth M., 76.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Sárga lap: Galbraith (16.), Price (31.), Donley (45+2.), Michael O’Neill szövetségi kapitány (45+2.), S. Charles (77.), ill. Csongvai (42.), Orbán (45+6.)