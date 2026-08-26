Nemzeti Sportrádió

Portugál válogatott középpályást igazolt a Benfica

H. Á.H. Á.
2026.08.26. 16:04
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Palhinha a Benficánál folytatja (Fotó: slbenfica.pt)
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Bayern München portugál bajnokság Joao Palhinha Benfica
Rutinos védekező középpályása erősített a Benfica, amelyik 2030-ig szóló szerződést kötött a Bayern Münchenből érkező Joao Palhinhával, aki az elmúlt idényt a Tottenham csapatánál töltötte kölcsönben.

Hivatalos honlapján jelentette be a Benfica a 31 éves válogatott középpályás megszerzését, aki négy évre, 2030 június 30-ig szóló szerződést írt alá a lisszaboniaknál.

Palhinha a Sportingban nevelkedett, s néhány kölcsönben töltött időszak után 2022-ben szerződött a Fulhamhez, ahonnan 2024-ben vitte el a Bayern. Itt mindössze egy idényt játszott – akkor is jobbára csereként lépett pályára, ha éppen egészséges volt. Az elmúlt idényt már a Tottenhamnál töltötte kölcsönben.

Az átigazolás bejelentése után röviddel aztán a Sapo című lap érdekes részlettel rukkolt elő. A Benficánál bevett szokás, hogy az új igazolásokat automatikusan felveszik a klub támogatói, a sociók közé, ám kiderült, Palhinha már 2005, vagyis tíz éves kora óta a klub támogatói tagságába tartozik. Mindez akkor kap különösen pikáns színezetet, ha figyelembe vesszük, hogy a középpályás 2012-től az ősi rivális Sporting utánpótlásában nevelkedett, később pedig közel 100 mérkőzést játszott a felnőttcsapatban, és egyszeres bajnoknak, valamint kétszeres Portugál-Kupa-győztesnek mondhatja magát a zöld-fehérekkel. 

 

Bayern München portugál bajnokság Joao Palhinha Benfica
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