Portugál válogatott középpályást igazolt a Benfica

Hivatalos honlapján jelentette be a Benfica a 31 éves válogatott középpályás megszerzését, aki négy évre, 2030 június 30-ig szóló szerződést írt alá a lisszaboniaknál.

Palhinha a Sportingban nevelkedett, s néhány kölcsönben töltött időszak után 2022-ben szerződött a Fulhamhez, ahonnan 2024-ben vitte el a Bayern. Itt mindössze egy idényt játszott – akkor is jobbára csereként lépett pályára, ha éppen egészséges volt. Az elmúlt idényt már a Tottenhamnál töltötte kölcsönben.

Az átigazolás bejelentése után röviddel aztán a Sapo című lap érdekes részlettel rukkolt elő. A Benficánál bevett szokás, hogy az új igazolásokat automatikusan felveszik a klub támogatói, a sociók közé, ám kiderült, Palhinha már 2005, vagyis tíz éves kora óta a klub támogatói tagságába tartozik. Mindez akkor kap különösen pikáns színezetet, ha figyelembe vesszük, hogy a középpályás 2012-től az ősi rivális Sporting utánpótlásában nevelkedett, később pedig közel 100 mérkőzést játszott a felnőttcsapatban, és egyszeres bajnoknak, valamint kétszeres Portugál-Kupa-győztesnek mondhatja magát a zöld-fehérekkel.