Labdarúgás: Eb-selejtező előtt az U19-es válogatott
A fiú U19-es válogatott a jövő héten Horvátországban vesz részt Európa-bajnoki selejtezőtornán.
Az MLSZ beszámolója szerint a szeptember végén hagyományosan erős mezőnyt felvonultató Vilotic-tornát megnyerő magyar fiú U19-es válogatott november 11. és 17. között Európa-bajnoki selejtezőtornán küzd a továbbjutásért a házigazda Horvátországgal, Hollandiával és Csehországgal. A csapatnak a három ellenfélből
legalább egyet meg kell előznie ahhoz,
hogy A-ligás tagságát megőrizve jövő tavasszal legyen...
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