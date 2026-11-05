Labdarúgás: Eb-selejtező előtt az U19-es válogatott

Az MLSZ beszámolója szerint a szeptember végén hagyományosan erős mezőnyt felvonultató Vilotic-tornát megnyerő magyar fiú U19-es válogatott november 11. és 17. között Európa-bajnoki selejtezőtornán küzd a továbbjutásért a házigazda Horvátországgal, Hollandiával és Csehországgal. A csapatnak a három ellenfélből

legalább egyet meg kell előznie ahhoz,

hogy A-ligás tagságát megőrizve jövő tavasszal legyen...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n