Rangadót nyert Zsolnán a DAC, és ötpontos előnnyel vezet

Igaz, még több csapatnak, többek között a DAC-nak is van egy elhalasztott mérkőzése, mindenesetre ezzel a zsolnai meccsel véget ért a Niké Liga alapszakaszának első fele. Úgy hozta a sors, hogy a Pod Dubnom Stadionban 3063 néző előtt a két legjobb csapott össze. Ezenfelül a Zsolna és a DAC szerezte a legtöbb gólt is, így igazi presztízscsatára került sor. Bár a sárga-kékek 200 kilométerre Dunaszerdahelytől léptek pályára, szinte hazai környezetben játszhattak. Ez köszönhető volt a szurkolóiknak, akik megtöltötték a számukra kijelölt szektort.

A zsolnai klub, amelynek tulajdonosa a magyarul is folyékonyan beszélő Jozef Antosík, Szlovákia legeredményesebb egyesületei közé tartozik. Számos bajnoki címet szerzett, és a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelt. A csapat attraktív, támadófutballt játszik, ennek ellenére viszonylag kevesen látogatják a találkozóit.

A klub rendszeresen különböző programokkal próbálja a stadionba csalogatni a nézőket, illetve tiszteletét kifejezni különböző társadalmi csoportok iránt. A mai meccset a Generációk Mérkőzésének nevezték el, a hazai játékosok pedig nem gyerekekkel, hanem szüleikkel vonultak pályára.

A Zsolna játékára legtöbbször a magas labdabirtoklási arány jellemző, ma azonban nem így volt. Szinte állandóan a szerdahelyiek lábán volt a labda, és a megszokott, sokmozgásos, kombinatív játékkal okoztak kellemetlen pillanatokat a hazaiaknak. A bajnokság legeredményesebb góllövője, Matej Trusa a leshatáron mozgott, és érezhető volt, hogy nagyon góléhes. Több vendégpróbálkozás célt tévesztett, Zan Trontelj lövését pedig bravúrral védte David Sipos kapus.

A 22. percben egy gyönyörű akció végén Prince Owusu beadását Matej Trusa juttatta a kapuba. Ez volt a 25 éves támadó nyolcadik bajnoki gólja az idényben.

Továbbra is a vendégek irányítottak, volt pár kecsegtető lehetőségük, de nem született meg a második találat.

Ezután mintha megelégedett volna a DAC az előnyével, és többször is labdát veszített. Az egyik ilyen után szabadrúgáshoz jutott a Zsolna. Mint azonban a televíziós ismétlésből látható volt, Michal Fasko színészkedett, szó sem volt szabálytalanságról. A szabadrúgást Fabian Bzdyl végezte el, akinek a lövését Filipe csak kiütni tudta, a berobbanó Daniel Homet pedig egyenlített. Háromperces VAR-vizsgálat következett, amely helybenhagyta a találatot. A hosszú szünet mintha megzavarta volna a vendégeket, a félidő előtt Homet nagy helyzetét kellett hárítania a vendégek kapusának.

A második félidőben Csóka Bálint lépett pályára, és két perccel később megszerezte első élvonalbeli gólját. Ammar Ramadan ugratta ki a bal oldalon, a fiatal játékos pedig kilőtte a bal alsó sarkot.

Ha már az egyik oldalon gólt szerzett a DAC akadémiáján nevelkedett játékos, akkor a másikon is eredményes volt egy korábbi dunaszerdahelyi. Bari Krisztián lövése Filipe alatt csúszott a kapuba.

Felpörgött a küzdelem, az őszi idény egyik legjobb meccsét látta a közönség. A zsolnaiak előtt adódott két lehetőség, majd a 71. percben harmadszor is vezetést szerzett a DAC: hosszú idő után jutott el a hazaiak kapuja elé, Ammar Ramadan kapta meg a labdát, és a szír játékos ilyenkor már tudja, mit kell cselekednie – 20 méterről védhetetlenül kilőtte a bal alsó sarkot. Amikor a játékosok beléptek az utolsó tíz percbe, a nagyot harcoló Alioune Sylla nehéz szögből a kapufát találta el. Ezután nagyon kellemetlenül a hálótartó rúdnak esett.

A hátralévő percek a zsolnaiak fölényéről szóltak, azonban remekül zárt a vendégvédelem, így maradt a 3–2-es dunaszerdahelyi győzelem.

NIKÉ LIGA

11. FORDULÓ

Zsolna–Dunaszerdahely 2–3

A vendégeknél Tuboly Máté nem volt kerettag.

Besztercebánya–Zólyombrézó 1–0

A hazaiaknál Szánthó Regő nem volt a keretben.