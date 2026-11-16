A hollandok elleni méretes zakó után több helyen is változtatott kezdőcsapatán a görögök szerb mestere, Ivan Jovanovics: a kapuban például Hrisztosz Mandasz, a Lazio alapembere váltotta az amszterdamban hét gólt kapó Konsztantinosz Colakiszt, de a támadóharmadban Pavlidisz mellé bekerült a hollandok ellen szűk férórát kapó Anasztasziosz Duvikasz is. A hellének számára egyszerű volt a képlet: le kellett győzniük a már biztosan osztályozót játszó szerbeket, és bízni kellett abban, hogy Xavi holland válogatottja legalább egy pontot megszerez a német fővárosban.

Az első játékrész a görögöké volt, akik 21-szer értek a labdába a szerb tizenhatoson belül (miközben a szerbek csak kétszer a másik oldalon), s csupán Djordje Petrovics védései akadályozták meg a vezető gólt – a Bournemouth kapusa Andrucosz, Rota és Colisz lövéseit is hárította.

A játék képe a fordulás után sem változott, a szerbeknek nem sok közük volt a mérkőzéshez, míg a görögök folyatták az ostromot, s a játékrész derekán próbálkozásaikat siker övezte: Duvikasz bal oldalról érkező beadását elengedte a szerb védelem, a csereként beálló Jorgosz Maszurasz pedig a hosszú sarkot támadva ellőtte keresztbe a labdát, amely jobb alsóban kötött ki.

A folytatásban a görögök magabiztosan őrizték az eredményt, majd a hajrában a szerbek is eltalálták a kapufát, de a lényegen ez már nem változtatott – Ivan Jovanovics csapata begyűjtötte a három pontot. A voloszi stadionba összesereglett közel húszezer néző ezzel együtt nem ünnepelt önfeledten, a csoport másik mérkőzésén ugyanis a németek egy 5–0-s pofont kevertek le a hollandoknak, s a három 11 pontot szerző csapat holtversenyéből a mínusz négyes gólkülönbséggel álló görögök jöttek ki a legrosszabbul, így bár jövőre is az A-ligában szerepel a mediterrán gárda, az egyenes kieséses szakaszba nem jutott be. 1–0

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Görögország–Szerbia 1–0 (Maszurasz 69.)

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

Németország–Hollandia 5–0 (Scherhant 41., Wirtz 60., 71., Schlotterbeck 65., Gruda 77.)



