Brazília: Jardel majdnem belehalt abba, hogy kihagyták a 2002-es vb-keretből

Mário Jardel sosem tudta igazán feldolgozni, hogy nem lehetett ott a yokohamai stadion gyepén, amikor a brazil válogatott 2002-ben – története során ötödször és eddig utoljára – megnyerte a labdarúgó-világbajnokságot. Az 53 éves korábbi középcsatár a La Gazzetta dello Sport olasz sportlapnak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a vb előtti években kirobbanó formát mutatott, és annak ellenére meghívhatták volna a selecaóba, hogy az tele volt sztárokkal.

„Több gólt lőttem, mint bárki más, és a mai napig nem értem, miért döntött úgy Luiz Felipe Scolari, hogy nem hív be a brazil vb-keretbe. Attól a pillanattól kezdve vége volt az életemnek” – nyilatkozta a rajongók által Super Mariónak becézett játékos.

Jardel a Portóban, a Galatasarayban és a Sportingban termelte a gólokat, Portóban 175 mérkőzésen 168 alkalommal volt eredményes, a lisszaboniaknál 62 meccsen 67-szer, ezzel fel is keltette az FC Barcelona és az AC Milan érdeklődését. A 2002-es eset után azonban óriási fordulat történt a pályafutásában: 2011-es visszavonulásáig nyolc különböző országban fordult meg, és már nyomaiban sem emlékeztetett önmagára. A csatár elárulta, hogy 2003-ban kipróbálta a kokaint, amelynek hatására elmúlt korábbi depressziója.

Jardel és Scolari: a kiváló center végül nem kapott meghívást a 2002-es vb-győztes csapatba (Fotó: AFP)

„Megtörtént, hogy egy egész héten át ébren voltam. Aztán egyszer túladagoltam magam, közel voltam a halálhoz, és egy barátom mentett meg. Akkor értem el a mélypontra” – vallotta be. Hozzátette: a pszichiátriai kezeléseknek és a családi segítségnek köszönhetően ma már békében él önmagával, és bár mentálisan soha nem épült fel teljesen, sikerült maga mögött hagynia a drogok világát.

A brazil válogatott mind a hét mérkőzését megnyerve, 18–4-es gólkülönbséggel nyerte meg a 2002-es vb-t, keretében sztárok sorával – a támadásokért Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Juninho, Denílson volt elsősorban a felelős, de a védelem szélen is támadó szellemű korszakos egyéniségek játszottak Cafú és Roberto Carlos személyében.

Jardel még csúcskorszakában sem volt állandó tagja a keretnek, 1996 és 2001 között csak tízszer lépett pályára a brazil válogatottban, és egy gólt szerzett.