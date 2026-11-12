Brazília: Jardel majdnem belehalt abba, hogy kihagyták a 2002-es vb-keretből

2026.11.12. 20:02
Mário Jardel (sárga mezben) a hollandok ellen – ma örülnének egy ilyen szintű centernek a brazil válogatottban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Mário Jardel Sporting CP Galatasaray FC Porto brazil labdarúgó-válogatott foci vb 2002
Mário Jardel, korának egyik leggólerősebb labdarúgója egy interjúban elárulta, hogy majdnem belehalt abba, hogy nem válogatták be a 2002-es világbajnokságra utazó brazil keretbe.

Mário Jardel sosem tudta igazán feldolgozni, hogy nem lehetett ott a yokohamai stadion gyepén, amikor a brazil válogatott 2002-ben – története során ötödször és eddig utoljára – megnyerte a labdarúgó-világbajnokságot. Az 53 éves korábbi középcsatár a La Gazzetta dello Sport olasz sportlapnak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a vb előtti években kirobbanó formát mutatott, és annak ellenére meghívhatták volna a selecaóba, hogy az tele volt sztárokkal.

„Több gólt lőttem, mint bárki más, és a mai napig nem értem, miért döntött úgy Luiz Felipe Scolari, hogy nem hív be a brazil vb-keretbe. Attól a pillanattól kezdve vége volt az életemnek” – nyilatkozta a rajongók által Super Mariónak becézett játékos.

Jardel a Portóban, a Galatasarayban és a Sportingban termelte a gólokat, Portóban 175 mérkőzésen 168 alkalommal volt eredményes, a lisszaboniaknál 62 meccsen 67-szer, ezzel fel is keltette az FC Barcelona és az AC Milan érdeklődését. A 2002-es eset után azonban óriási fordulat történt a pályafutásában: 2011-es visszavonulásáig nyolc különböző országban fordult meg, és már nyomaiban sem emlékeztetett önmagára. A csatár elárulta, hogy 2003-ban kipróbálta a kokaint, amelynek hatására elmúlt korábbi depressziója.

ALL
Jardel és Scolari: a kiváló center végül nem kapott meghívást a 2002-es vb-győztes csapatba (Fotó: AFP)

„Megtörtént, hogy egy egész héten át ébren voltam. Aztán egyszer túladagoltam magam, közel voltam a halálhoz, és egy barátom mentett meg. Akkor értem el a mélypontra” – vallotta be. Hozzátette: a pszichiátriai kezeléseknek és a családi segítségnek köszönhetően ma már békében él önmagával, és bár mentálisan soha nem épült fel teljesen, sikerült maga mögött hagynia a drogok világát.

A brazil válogatott mind a hét mérkőzését megnyerve, 18–4-es gólkülönbséggel nyerte meg a 2002-es vb-t, keretében sztárok sorával – a támadásokért Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Juninho, Denílson volt elsősorban a felelős, de a védelem szélen is támadó szellemű korszakos egyéniségek játszottak Cafú és Roberto Carlos személyében.

Jardel még csúcskorszakában sem volt állandó tagja a keretnek, 1996 és 2001 között csak tízszer lépett pályára a brazil válogatottban, és egy gólt szerzett.

 

Mário Jardel Sporting CP Galatasaray FC Porto brazil labdarúgó-válogatott foci vb 2002
Legfrissebb hírek

Őrült végjátékban nyert az MU, a PSG gálát rendezett – keddi BL-eredmények

Bajnokok Ligája
2026.11.03. 23:00

Sallaiék korai gólokkal győzték le a Stuttgartot, egymás után másodszor nyertek a BL-ben

Bajnokok Ligája
2026.11.03. 20:42

Gulácsi Péternek a címvédő PSG rohamait kell állnia a BL-ben

Bajnokok Ligája
2026.11.03. 11:12

Jó hír Marco Rossinak is: Sallai Roland végig játszott!

Légiósok
2026.10.30. 20:54

Eltiltások és pénzbüntetések a Galata–Fener tömegverekedése után

Minden más foci
2026.10.30. 19:58

Juhász Dorka kilenc pontja ellenére kikapott a Galata az Euroligában

Kosárlabda
2026.10.29. 20:17

Huszonhét évesen visszavonul a válogatottól Sallai Roland csapattársa

Minden más foci
2026.10.29. 10:25

A Galatasaray legyőzte a Fenerbahcét, a lefújás után Sallait is lökdösték – VIDEÓ

Légiósok
2026.10.26. 21:45