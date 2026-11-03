Őrült végjátékban nyert az MU, a PSG gálát rendezett – keddi BL-eredmények

M. B.M. B.
2026.11.03. 23:00
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Fenerbahce VfB Stuttgart Galatasaray Sahtar Doneck
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójában a Manchester United kétgólos hátrányból fordított a Roma ellen, a Barcelona 3–0-ra megverte az Aston Villát, míg a PSG átgázolt a Villarrealon. A LASK négyet hintett a Slovannak, az Inter egy hármast rúgott a Feyenoordnak, míg a Bodö és a Lille meccsén nem láthattunk gólt.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 0–2 (Karl 54., Laimer 74.)
Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) 3–0 (Yamal 8., Raphinha 52., 64.)
Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) 0–3 (Bisseck 8., Esposito 34., Zielinski 54.)
Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) 0–0
Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (Jörgensen 19., 37., Ljubicic 44., Adeniran 48.)
Manchester United (angol)–Roma (olasz) 3–2 (B. Fernandes 58. – 11-esből, Cunha 83., 86., ill. Soulé 11., Malen 17. – 11-esből)
Kiállítva: Cunha (MU, 90+1.)
Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–6 (Neves 9., D. Doué 12., Mayulu 13., Fabián Ruiz 17., 50., Boly 78.)
Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) 0–1 (Doumbia 59.)
Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Batrakov 12., 15.)

 

 

Bajnokok Ligája Fenerbahce VfB Stuttgart Galatasaray Sahtar Doneck
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