Őrült végjátékban nyert az MU, a PSG gálát rendezett – keddi BL-eredmények
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 0–2 (Karl 54., Laimer 74.)
Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) 3–0 (Yamal 8., Raphinha 52., 64.)
Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) 0–3 (Bisseck 8., Esposito 34., Zielinski 54.)
Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) 0–0
Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (Jörgensen 19., 37., Ljubicic 44., Adeniran 48.)
Manchester United (angol)–Roma (olasz) 3–2 (B. Fernandes 58. – 11-esből, Cunha 83., 86., ill. Soulé 11., Malen 17. – 11-esből)
Kiállítva: Cunha (MU, 90+1.)
Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–6 (Neves 9., D. Doué 12., Mayulu 13., Fabián Ruiz 17., 50., Boly 78.)
Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) 0–1 (Doumbia 59.)
Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Batrakov 12., 15.)