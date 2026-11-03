Őrült végjátékban nyert az MU, a PSG gálát rendezett – keddi BL-eredmények

A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójában a Manchester United kétgólos hátrányból fordított a Roma ellen, a Barcelona 3–0-ra megverte az Aston Villát, míg a PSG átgázolt a Villarrealon. A LASK négyet hintett a Slovannak, az Inter egy hármast rúgott a Feyenoordnak, míg a Bodö és a Lille meccsén nem láthattunk gólt.