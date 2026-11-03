Gulácsi Péternek a címvédő PSG rohamait kell állnia a BL-ben

Ismét világsztárok támadják Gulácsi Péter kapuját

Gulácsi Péter, a Villarreal 36 éves légiósa az elmúlt hetekben a Dortmund (2–3), a Real Madrid (0–1) és a Liverpool (3–4) ellen is pályára lépett, kedd este pedig a Bajnokok Ligája-címvédő PSG érkezik a Cerámicába.

A „sárga tengeralattjáró” rapszodikusan teljesít az idényben: megszorongatta a Real Madridot és a Liverpoolt is, legyőzte a Napolit, de olyan meglepő eredményei is vannak, mint a legutóbbi, Espanyol elleni hazai vereség (0–1), ráadásul hazai pályán nem szerepel jól, öt ligameccséből csak egyet nyert meg.

Ezzel szemben a Paris Saint-Germain idegenben kiválóan teljesít. A párizsiak az előző öt idegenbeli meccsüket egyaránt megnyerték, ha pedig az összes találkozójukat nézzük, sorozatban immár kilenc győzelemnél járnak. Mindemellett a három BL-fellépésükön 14 gólt szereztek, így ez a csata jó teszt lehet Gulácsi Péternek, aki vélhetően nem unatkozik a kilencven perc során. Sérülés miatt a franciák két csillaga, Ousmane Dembélé és Hvicsa Kvarachelia sem bevethető, de Désiré Douéra és Ferran Torresre mindenképpen figyelniük kell a spanyoloknak.

Gulácsi Péter hatodszor léphet pályára a PSG ellen, eddig egy-egy győzelem és döntetlen mellett háromszor vesztesen hagyta el a pályát, összesen tíz gólt kapott – bravúr lenne a Villarrealtól a három pont besöprése.

Sallai Roland a Stuttgart ellen is a Galata jobbhátvédje lehet

Két vereséggel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát a Galatasaray, amely előbb a Sporting otthonában kapott ki 3–1-re, majd a Barcelonával szemben maradt alul saját közönsége előtt (1–4). Okan Buruk vezetőedző gyorsan gatyába rázta a társaságot, amely aztán idegenben legyőzte 4–2-re a Lille-t, azóta pedig meggyőző formát mutat: minden sorozatot figyelembe véve egymás után négy mérkőzést nyert meg. A Fenerbahce elleni győztes rangadót a Konyaspor vendégeként aratott 4–0-s siker követte, amivel megőrizte éllovas pozícióját a török bajnokságban. A keddi feladat azonban nem ígérkezik ujjgyakorlatnak: a BL-ben három forduló után hét ponttal álló Stuttgartot fogadja a csapat.

Sallai Roland (balra) csapata a Stuttgart ellen folytathatja győzelmi sorozatát (Fotó: AFP)

A konyai győzelemből Sallai Roland (a képen balra) jobbhátvédként, a találkozót végigjátszva vette ki a részét. A 29 éves labdarúgó eddig egy bajnoki gólt szerzett az idényben, és immár teljesen maga mögött hagyta combsérülését, amely miatt a válogatott négy Nemzetek Ligája-mérkőzéséről is lemaradt. Teljesítményét nemrég kritika érte: a Türkiye Gazetesi szakírója, Ömer Faruk Ünal szerint a Konyaspor szélsője, Jean-Luc Dompé többször is zavarba hozta, a támadó sok gondot okozott a Galatasaray jobb oldalának.

A bírálat aligha veszélyezteti a 22. Bajnokok Ligája-mérkőzésére készülő Sallai Roland helyét a kezdőcsapatban: a TRT Spor előrejelzése szerint Okan Buruk a Stuttgart ellen is vele számol a védelem jobb szélén. Ez aligha lenne meglepetés, hiszen honfitársunk az eddigi három BL-mérkőzésből kétszer kezdett, legutóbb a Lille ellen gólpasszt adott Alekszej Batrakovnak, kedden pedig ismét bizonyíthatja, hogy érdemes vele számolni.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Kedd

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)

21.00: LASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester United (angol)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

Szerda

18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)

21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)



