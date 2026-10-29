Huszonhét évesen visszavonul a válogatottól Sallai Roland csapattársa

„Itt az ideje, hogy új fejezetet nyissak az életemben. Szeretnék a klubkarrieremre összpontosítani, és több értékes időt szánni saját magamra, illetve a családomra. Az idő ugyanis értékes, és vannak pillanatok, amelyek soha nem térnek vissza” – indokolta döntését a hivatalos Instagram-oldalán Ismail Jakobs.

A kölni születésű védő korábban a német utánpótlás-válogatottakban is szerepelt, a 2021-es U21-es Európa-bajnoki diadal után azonban a szenegáli válogatott mellett döntött. Az afrikai gárda színeiben 33-szor lépett pályára, két világbajnokságon, a 2022-es és a 2026-os tornán is szerepelt.

Jakobs a januári, Marokkó elleni Afrikai Nemzetek Kupája-döntőben is játszott, amikor Szenegál a hosszabbításban 1–0-ra győzött, ám a mérkőzést övező botrányok miatt a sportbíróság később megváltoztatta az eredményt, és Marokkót hirdette ki győztesnek.

„Szenegál, lehetőséget adtál arra, hogy valóra váltsam az álmaimat. Ezért örökké hálás leszek neked – írta hosszú búcsúüzenetében többek között Jakobs, aki hangsúlyozta, hogy bár a pályán véget ér a szenegáli kalandja, az országhoz fűződő kapcsolata sosem szűnik meg. – Büszke vagyok a címeinkre, az eredményeinkre és mindarra, amit közösen elértünk. Az összes vereségünkre is büszke vagyok, mert azokban a pillanatokban is mindent beleadtam a mezért” – fogalmazott a védő, hozzátéve, hogy felejthetetlen emlékekkel, életre szóló barátságokkal és örök hálával a szívében búcsúzik a válogatottól.

Jakobs 2021 nyarán hagyta el a Kölnt a Monaco kedvéért, majd 2024-ben a Galatasarayhoz igazolt, ahol jelenleg is meghatározó játékosnak számít.