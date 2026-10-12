A román szövetséghez fordult Sepsiszentgyörgy a magyarellenes rigmusok miatt

A Razvan Burleanu FRF-elnöknek, a Fegyelmi és Etikai Bizottságnak, valamint a Játékvezetői Bizottságnak címzett átirat szóvá teszi, hogy a hosszasan ismétlődő, rendkívül agresszív idegengyűlölő és magyarellenes jelszavak, az etnikai gyűlöletre és a magyar etnikumú állampolgárok kiutasítására buzdító megnyilvánulások ellen játékvezető csupán a minimális diszkriminációellenes protokollt alkalmazta, a további lépések – a csapatok öltözőbe rendelése vagy a mérkőzés végleges leállítása – már elmaradtak.

„A helyi közösség, amelyet képviselünk, elutasítja a stadionok átalakítását az interetnikai gyűlölet arénáivá. A Sepsiszentgyörgyön lejátszott mérkőzések nyilvános események, amelyeken családok és számos gyermek vesz részt. Kitettségük a sovinizmus, a gyűlölet és az emberi méltóság megalázásának megnyilvánulásaival szemben nyilvánvalóan ellentmond a fair play elveinek, a diszkrimináció elleni küzdelemről szóló hatályos nemzeti jogszabályoknak és az FRF hivatalos alapszabályának.

A példaértékű kényszerítő intézkedések hiánya és a hallgatólagos tolerancia az elmúlt években a büntetlenség jelzését küldte az erőszakos és visszaeső szurkolóknak. Emlékeztetünk arra, hogy az ilyen jellegű botlások nem elszigetelt esetek, hanem egy szisztematikus, engedély nélkül hosszú ideje tolerált gyakorlat Románia stadionjaiban” – áll a hivatalos levélben.

A szentgyörgyi városvezetés három pontban fogalmazta meg elvárásait a bukaresti szövetség vezetésével szemben. Azonnali lépésként példaértékű fegyelmi szankciókat kér a bukaresti klub és a vétkes szurkolók számára, hosszú távon pedig elvárja a játékvezetők és szövetségi megfigyelők egyértelmű kiképzését a rasszizmus és a diszkrimináció eseteire vonatkozó három lépéses protokoll szigorú, teljes és késlekedés nélküli alkalmazására. Ugyanakkor formális helyett valódi, zéró toleranciát alkalmazó cselekvési terv kidolgozását várja el a román labdarúgásban tapasztalt idegengyűlölet és etnikai gyűlölet ellen.

A polgármesteri hivatal ugyanakkor három évre visszamenően hivatalos tájékoztatást vár a rasszista és idegengyűlölő megnyilvánulások miatt azonosított és stadionokból kitiltott személyek pontos számáról, a bírságok teljes összegéről és a felelős klubokkal szemben alkalmazott fegyelmi szankciók jellegéről, valamint a FRF által a diszkrimináció és a gyűlöletbeszéd felszámolása érdekében konkrétan végrehajtott megelőző és korrekciós intézkedések teljes köréről.

A jegyzék azzal zárul, hogy a Sepsiszentgyörgyi Városháza fenntartja magának a jogot, hogy a határozott és következetes döntések elmaradása esetén felhívhatja az illetékes nemzetközi szervezetek figyelmét a román szövetség diszkrimináció elleni küzdelmének monitorizálására.

A sepsiszentgyörgyi panasz egy olyan pillanatban érkezett a FRF-hez, amikor nemzetközi szinten is sorozatos szankciókkal kell szembenéznie a román szorkolók viselkedése miatt. A szeptemberi-októberi Nemzetek Ligája fordulókban a válogatott nézők nélkül volt kénytelen fogadni Bosznia-Hercegovinát, Svédország ellen pedig maradandó károkat okoztak a solnai stadionban a román ultrák, amely nyomán újabb súlyos büntetés várható az UEFA részéről.