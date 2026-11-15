Női kézi BL: Kuczoráék nyertek, a Brest nem tudta befogni pontszámban az FTC-t; a Metz lesimázta az Odensét
A bukarestiek a 20. perctől kezdve szinte végig három-négy gólos előnyben kézilabdáztak, s nem is engedték egyenlíteni a Brestet, amely így kétpontos távolságra maradt a Ferencváros mögött. A román csapatban Faluvégi Dorottya kétszer, Kuczora Csenge egyszer talált be. 34–30
A Metz 6–1-gyel kezdett Dániában, és bár a hazaiak feljöttek mínusz kettőre, az első félidő végére ismét elhúztak a franciák. A szünet után már nyolc-kilenc gólos volt a különbség, végül 11 találattal nyertek a vendégek, s szintén 15 pontosak, akárcsak az ETO – Vámos Petra négyszer volt eredményes. 31–42
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ
A-CSOPORT
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német) 25–26 (13–10)
Ld: Godecs, Jaukovics, Vuljak 6-6, ill. Grijseels 7
CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia) 34–30 (18–14)
Ld: Maszlova 10, ill. Lott 10
HB Sola (norvég)–Krim Ljubljana (szlovén) 37–27 (18–16)
Ld: Herrem 11, Holta 8, ill. Zulic 6
FTC-Toyota Kovács–Team Esbjerg (dán) 28–32 (13–14)
B-CSOPORT
Odense Handbold (dán)–Metz Handball (francia) 31–42 (12–19)
Ld: Vjahireva 7, ill. Ngombele 7
Szombaton játszották
Győri Audi ETO KC–HSG Blomberg-Lippe (német) 41–24 (19–14)
Storhamar HE (norvég)–Nyköbing Falster (dán) 18–26 (11–14)
HC Podravka (horvát)–Gloria Bistrita (román) 37–34 (19–19)