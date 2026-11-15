Női kézi BL: Kuczoráék nyertek, a Brest nem tudta befogni pontszámban az FTC-t; a Metz lesimázta az Odensét

A bukarestiek a 20. perctől kezdve szinte végig három-négy gólos előnyben kézilabdáztak, s nem is engedték egyenlíteni a Brestet, amely így kétpontos távolságra maradt a Ferencváros mögött. A román csapatban Faluvégi Dorottya kétszer, Kuczora Csenge egyszer talált be. 34–30

A Metz 6–1-gyel kezdett Dániában, és bár a hazaiak feljöttek mínusz kettőre, az első félidő végére ismét elhúztak a franciák. A szünet után már nyolc-kilenc gólos volt a különbség, végül 11 találattal nyertek a vendégek, s szintén 15 pontosak, akárcsak az ETO – Vámos Petra négyszer volt eredményes. 31–42

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

A-CSOPORT

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német) 25–26 (13–10)

Ld: Godecs, Jaukovics, Vuljak 6-6, ill. Grijseels 7

CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia) 34–30 (18–14)

Ld: Maszlova 10, ill. Lott 10

HB Sola (norvég)–Krim Ljubljana (szlovén) 37–27 (18–16)

Ld: Herrem 11, Holta 8, ill. Zulic 6

FTC-Toyota Kovács–Team Esbjerg (dán) 28–32 (13–14)

B-CSOPORT

Odense Handbold (dán)–Metz Handball (francia) 31–42 (12–19)

Ld: Vjahireva 7, ill. Ngombele 7

Szombaton játszották

Győri Audi ETO KC–HSG Blomberg-Lippe (német) 41–24 (19–14)

Storhamar HE (norvég)–Nyköbing Falster (dán) 18–26 (11–14)

HC Podravka (horvát)–Gloria Bistrita (román) 37–34 (19–19)