Női kézi BL: Kuczoráék nyertek, a Brest nem tudta befogni pontszámban az FTC-t; a Metz lesimázta az Odensét

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.15. 20:27
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Szép győzelmet aratott a bukaresti csapat (Fotó: CSM Bucuresti, archív)
Címkék
Vámos Petra Metz HB Brest Bretagne női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti Kuczora Csenge női kézilabda BL Faluvégi Dorottya
A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör A jelű nyolcasában a CSM Bucuresti 34–30-ra legyőzte a Brestet, míg a B-csoportban a Metz 42–31-re nyert az Odense vendégeként.

A bukarestiek a 20. perctől kezdve szinte végig három-négy gólos előnyben kézilabdáztak, s nem is engedték egyenlíteni a Brestet, amely így kétpontos távolságra maradt a Ferencváros mögött. A román csapatban Faluvégi Dorottya kétszer, Kuczora Csenge egyszer talált be. 34–30

A Metz 6–1-gyel kezdett Dániában, és bár a hazaiak feljöttek mínusz kettőre, az első félidő végére ismét elhúztak a franciák. A szünet után már nyolc-kilenc gólos volt a különbség, végül 11 találattal nyertek a vendégek, s szintén 15 pontosak, akárcsak az ETO – Vámos Petra négyszer volt eredményes. 31–42

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ
A-CSOPORT
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német) 25–26 (13–10)
Ld: Godecs, Jaukovics, Vuljak 6-6, ill. Grijseels 7
CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia) 34–30 (18–14)
Ld: Maszlova 10, ill. Lott 10
HB Sola (norvég)–Krim Ljubljana (szlovén) 37–27 (18–16)
Ld: Herrem 11, Holta 8, ill. Zulic 6
FTC-Toyota Kovács–Team Esbjerg (dán) 28–32 (13–14)

B-CSOPORT
Odense Handbold (dán)–Metz Handball (francia) 31–42 (12–19)
Ld: Vjahireva 7, ill. Ngombele 7
Szombaton játszották
Győri Audi ETO KC–HSG Blomberg-Lippe (német) 41–24 (19–14)
Storhamar HE (norvég)–Nyköbing Falster (dán) 18–26 (11–14)
HC Podravka (horvát)–Gloria Bistrita (román) 37–34 (19–19)

 

Vámos Petra Metz HB Brest Bretagne női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti Kuczora Csenge női kézilabda BL Faluvégi Dorottya
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