Spanyol–angol: tét nélküli sztárparádé Madridban

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.11.15. 11:42
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Lamine Yamal (balra) és Jude Bellingham újra találkozhat a pályán, szeptemberben 3–2-re a spanyolok nyertek (FOTÓ: AFP)
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Lamine Yamal Anglia Spanyolország Nemzetek Ligája
Aligha érdekli már a spanyolokat és az angolokat, milyen kiemeléssel várják a negyeddöntő sorsolását a Nemzetek Ligájában, ettől függetlenül presztízsmeccs lesz a vasárnapi, nem véletlenül tért vissza Lamine Yamal is.

FELHANGOLT BARÁTSÁGOS MECCS? Bár a világbajnoki aranyérmes fogadja a világbajnoki bronzérmest, a mérkőzésnek szinte semmi tétje sincs. Spanyolország és Anglia is bejutott a legjobb nyolc közé a Nemzetek Ligájában, csak akkor változik a sorrend, ha az angolok győznek idegenben – ebben az esetben megkaparintják az első helyet a csoportban. Aligha mozgatja a két csapat fantáziáját a kiemelés a sorsolás előtt, a vb alapján mégiscsak Európa két legjobbjáról van szó. A rendkívül sűrű versenynaptárban áldás lehet a kluboknak, hogy nem kell különösebben megfeszülniük a játékosaiknak, ám ők azért lehet, hogy megerőltetik magukat, hiszen mégiscsak rangadót vívnak nemzeti szerelésben Madridban.

Ráadásul összecsaphat egymással a friss aranylabdás, Gerd Müller-díjas Harry Kane, az év edzője, Luis de la Fuente, a Lev Jasin-díjas Unai Simón, a Kopa-díjas, aranylabda harmadik helyezett Lamine Yamal és a vb legjobb fiatal játékosának választott Pau Cubarsí is. 

A BBC külön cikket szentelt a spanyol szurkolók legutóbbi rasszista botrányának, és hogy az angoloknak is fel kell készülniük, őket is kipécézik. Ismert, hogy a Bernabéuban (ezúttal a Metropolitanóba vitte a meccset a spanyol szövetség) rendezett Spanyolország–Egyiptom felkészülési találkozón iszlamofób rigmusok érkeztek a lelátóról márciusban, ezért pénzbüntetést és a következő tesztmeccsre szóló részleges stadionbezárást kaptak a spanyolok.

„Nem árt tisztában lennünk a részletekkel – nyilatkozta Tomas Tuchel, a német nemzetiségű szövetségi kapitány. – A legjobb választ az ilyesmire úgyis a pályán lehet adni.”

Az egész téma felvetése azért furcsa, mert épp vasárnap térhet vissza a spanyolok egyik színes bőrű, iszlám vallású játékosa, a kivételes képességű Lamine Yamal, emellett az angoloknál lehetőséget kaphat a Real Madrid két szintén színes bőrű futballistája, Trent Alexander-Arnold és Jude Bellingham. Tuchel úgy látja, a 3–2-re elveszített hazai egymás elleni meccshez hasonló szellemben kell pályára lépniük.

„Le kell támadnunk, párharcokra kell kényszerítenünk az ellenfelet, hogy az erősségeinket megmutathassuk. Úgy tűnik, Spanyolország képtelen veszíteni, vagyis csúcsteljesítményre lesz szükségünk. Ha ezt elérjük, kellő önbizalommal játszhatunk. Képesek vagyunk győzni vasárnap.”

Valóban nem mindennapi esemény mostanában a spanyolok veresége: rendes játékidőben 43 mérkőzés óta veretlenek, a 2024. márciusi, Kolumbia elleni edzőmeccset veszítették el, azóta Európa és a világ trónjára is felültek. Fontos részlet, hogy időközben tizenegyesekkel bukták el az előző Nemzetek Ligája-döntőt Portugália ellen (mivel 120 perc után döntetlen volt az állás, nem szakítja meg a sorozatot), így van miért iparkodni tavasszal. Természetesen Spanyolország lehet az első, amely mindhárom sorozat címvédője egyszerre.

NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Horvátország–Csehország
20.45: Spanyolország–Anglia (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

 

 

Lamine Yamal Anglia Spanyolország Nemzetek Ligája
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