Férfi kézilabda NB I: a Csurgó ellen folytatta remek sorozatát az ETO

Magabiztos győzelmet aratott a Szigetszentmiklós, hiába szerzett 10 gólt Gazsó Péter a NEKA-ban. A hazaiaknak mindössze ez volt a második sikerük a bajnokságban. 39–32

A Budai Farkasok két hete megszerezte az első győzelmét, vasárnap pedig újra nyert, ráadásul nagyon simán múlta felül a PLER-t. A vendéglátó már az első félidőben kilencgólos előnyt épített ki, amit a szünet után is őrzött, köszönhetően többek között Juhász Ádám nyolc találatának. 36–25

Többször is négygólos előnyben kézilabdázott az ETO, de úgy tűnt, a Csurgó visszakapaszkodik, az 50. percben 22–21 volt az állás. Ezt követően a győriek két perc alatt zsinórban háromszor betalálva visszaállították a korábbi különbséget, s bár utána ismét felzárkóztak a vendégek, hazai győzelem született – sorozatban nyolcadik tétmeccsét nyerte meg az ETO. 27–26

Sima sikert aratott a Balatonfüred, a Dabas csak bő húsz percen át tudta tartani magát, ekkor a hazaiak egy 5–0-s sorozattal megléptek. A második félidőben volt 10 gólos is a különbség, majd a vendéglátó 34–26-ra győzött.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

9. FORDULÓ

Szigetszentmiklósi KSK–Liqui Moly NEKA 39–32 (19–13)

Budai Farkasok-Rév–PLER-Budapest 36–25 (19–10)

ETO University HT–Csurgói KK 27–26 (14–10)

Balatonfüredi KSE–Bepelog Dabas 34–26 (18–12)

Részletes jegyzőkönyvek hamarosan.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Szeged–Veszprém 30–30

Gyöngyös–Eger 27–26

Tatabánya–Ferencváros 40–26