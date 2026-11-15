Férfi kézilabda NB I: a Csurgó ellen folytatta remek sorozatát az ETO

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.15. 19:58
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Jó formában a győri csapat (Fotó: ETO University Handball Team/Facebook, archív)
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férfi kézilabda NB I ETO University HT Csurgói KK
A férfi kézilabda NB I 9. fordulójában hazai pályán nyert a Balatonfüred, a Budai Farkasok, az ETO és a Szigetszentmiklós is.

Magabiztos győzelmet aratott a Szigetszentmiklós, hiába szerzett 10 gólt Gazsó Péter a NEKA-ban. A hazaiaknak mindössze ez volt a második sikerük a bajnokságban. 39–32

A Budai Farkasok két hete megszerezte az első győzelmét, vasárnap pedig újra nyert, ráadásul nagyon simán múlta felül a PLER-t. A vendéglátó már az első félidőben kilencgólos előnyt épített ki, amit a szünet után is őrzött, köszönhetően többek között Juhász Ádám nyolc találatának. 36–25

Többször is négygólos előnyben kézilabdázott az ETO, de úgy tűnt, a Csurgó visszakapaszkodik, az 50. percben 22–21 volt az állás. Ezt követően a győriek két perc alatt zsinórban háromszor betalálva visszaállították a korábbi különbséget, s bár utána ismét felzárkóztak a vendégek, hazai győzelem született – sorozatban nyolcadik tétmeccsét nyerte meg az ETO. 27–26

Sima sikert aratott a Balatonfüred, a Dabas csak bő húsz percen át tudta tartani magát, ekkor a hazaiak egy 5–0-s sorozattal megléptek. A második félidőben volt 10 gólos is a különbség, majd a vendéglátó 34–26-ra győzött.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
9. FORDULÓ
Szigetszentmiklósi KSKLiqui Moly NEKA 39–32 (19–13)
Budai Farkasok-RévPLER-Budapest 36–25 (19–10)
ETO University HTCsurgói KK 27–26 (14–10)
Balatonfüredi KSE–Bepelog Dabas 34–26 (18–12)
Részletes jegyzőkönyvek hamarosan.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Szeged–Veszprém 30–30
Gyöngyös–Eger 27–26
Tatabánya–Ferencváros 40–26

 

férfi kézilabda NB I ETO University HT Csurgói KK
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