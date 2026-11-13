Válogatott: állítsa össze a mieink grúziai kezdőcsapatát!

A Nemzeti Sport Online-on a Grúzia–Magyarszág Nemzetek Ligája mérkőzés előtt is összeállíthatják olvasóink, hogy milyen kezdőcsapatot küldenének pályára szombaton. A névsorban még a teljes, korábban kihirdetett keret szerepel, ha még pénteken kiderül, kik azok a játékosok, akikkel a szűkített meccskeretben már nem számol a kapitány, frisstjük listánkat!

Betöltés… A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország) NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna