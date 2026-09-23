Nemzeti Sportrádió

Brazíliában korlátozzák a légiósok számát, a fiatalokra is szabályt vezetnek be

T. Z.T. Z.
2026.09.23. 12:57
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Fotó: Getty Images
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Brazília CBF Légiósok brazil foci
A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) fokozatosan elkezdi csökkenteni a külföldi játékosok számát, akik pályára léphetnek az élvonalbeli és a másodosztályú mérkőzéseken, emellett a fiatalokra vonatkozó szabályozást is bevezetnek.

A szabályozás célja, hogy több lehetőséget biztosítson a Brazíliában nevelkedő fiataloknak, illetve részben visszafordítsa a légiósok számának elmúlt években tapasztalt növekedését – derül ki a spanyol As cikkéből.

A jelenlegi szabály szerint egy csapat legfeljebb kilenc külföldi játékost nevezhet egy mérkőzésre, 2027-től azonban nyolc, 2028-tól hét, 2029-től hat, 2030-tól pedig már csak öt légiós szerepelhet egy találkozón.

A változtatást a 40 brazil élvonalbeli és másodosztályú klub, valamint a regionális szövetségek is támogatták, mindössze két ellenszavazat mellett.

A CBF továbbá a fiatalokra vonatkozó szabályozást is bevezet: azaz 2027-től a kluboknak az 50 fős játékoskeretéből kötelező lesz fenntartani 20 helyet a 23 éven aluli játékosok számára. Ez a szám aztán 2028-ban 21-re, 2029-ben 23-ra, 2030-ban pedig 25-re emelkedik.

A változtatást azért tartotta indokoltnak a szövetség, mert az élvonalban szereplő külföldiek száma 2022 és 2025 között 95-ről 161-re emelkedett. A CBF adatai szerint az idei évben eddig 146 légiós lépett pályára, a mérkőzésekre ugyanakkor átlagosan csak 5.4 külföldit neveztek, vagyis a maximális kilences keretet csak ritkán használták ki a klubok.

Ami pedig a fiatalokat illeti: jelenleg a bajnokságban szereplő játékosok átlagéletkora 28.5 év, miközben az öt európai elit ligában 26 és 27 év között van ez a mutató. A szövetség úgy véli, a 23 éven aluli brazil játékosok gyakoribb szerepeltetésével a klubok hosszú távon is profitálhatnak, akárcsak a válogatott. 

 

Brazília CBF Légiósok brazil foci
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