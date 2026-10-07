Puskás Martin Phillip Cocutól is tanul

KÜLÖNLEGES UTAT jár BE Puskás Martin. A 27 éves szakember játékosként Veszprémből került külföldre, megfordult a PSV és a Cercle Brugge utánpótlásában, majd Belgiumban igyekezett felnőttkarriert építeni, támadó középpályásként a magyar korosztályos válogatottakig is eljutott. Sérülései idővel új irányba terelték, és egyre inkább az edzői pálya kezdte foglalkoztatni – olyannyira, hogy néhány év alatt ismét a PSV-nél találta magát, immár a klub utánpótlásában ténykedik. A váltás sebessége még neki is szokatlan volt. 2024 tavaszán a PSV U15-ös csapatánál asszisztensként kezdett, közben az U13-tól az U16-ig főként támadójátékosok egyéni fejlesztésével foglalkozott. A következő idényben már ő meccselt, az U13-as korosztály második együttesét csaknem negyven találkozón irányíthatta, miközben a korosztályos első csapat mellett asszisztált. A klub új feladattal bízta meg a nyáron: jelenleg a korábbi 30-szoros zöld-foki-szigeteki válogatott Toni Varela segítője az U16-osoknál, az UEFA A-licenc képzésének részeként pedig az U17-es és az U19-es korosztály munkájába is bekapcsolódik.

„A magas presszingben, az egy az egy elleni letámadásban, a sok labdabirtoklásban és a kreatív, domináns futballban hiszek – mondta a Nemzeti Sportnak Puskás Martin. – Ebben nőttem fel játékosként, és ebben nőttem fel edzőként is. Elkezdtem kidolgozni a játékfilozófiámat, minden játékfázisra és szituációra lebontva. Először háromszáz-háromszázötven oldalt írtam belőle, majd később nagyjából százhúszra szűkítettem, és ebben a legapróbb részletekig összegeztem, mit várok el az egyes csapatrészek és posztok játékosaitól.”

Fotó: MLSZ

A magyar szakember az eindhoveni akadémián hetente hatvan-hetven játékossal és több tucat stábtaggal dolgozik, környezetében tudatosan keresi azokat, akiktől tanulhat. Rendszeresen beszélget Phillip Cocuval, a Barcelona korábbi 101-szeres holland válogatott középpályásával, a PSV háromszoros bajnok edzőjével, aki jelenleg a klub akadémiáján az élsportért felelős menedzserként dolgozik – egyéni fejlesztésről, edzésmódszertanról és a felnőttfutballban szükséges játékosmenedzselésről is kikéri a véleményét. Előfordul, hogy egy-egy témát másfél órán át elemeznek, Puskás Martin pedig lejegyzi az elhangzottakat, igyekszik átülteti a gyakorlatba, majd az edzések után visszajelzést kér – elmondása szerint már jó néhány oldalnyi jegyzetet készített a korábbi sztárjátékossal folytatott beszélgetésekből. A holland klubnál egyértelműen felfelé lépked, és közben már a magyar futballba is bekapcsolódott, a női felnőttválogatott szakmai stábjában dolgozik.

„Ambicionálom, hogy egy nap felnőtt vezetőedző legyek. Mindenképpen szeretném megszerezni a pro licencet, ezt a klubomban is egyértelműen jeleztem – szerintem ez aligha lepett meg bárkit is, hiszen a vezetőktől is azt a visszajelzést kaptam, hogy a kompetenciáim alapján a felnőttfutball felé kell tartanom. A taktikai és metodológiai rész, a mérkőzés közbeni változtatások, illetve a játék legkisebb részleteinek észrevétele az erősségeim közé tartozik. Persze még minden téren lépésről lépésre kell fejlődnöm. Minden év végén leülünk a PSV vezetőivel, és közösen megbeszéljük, mi lehet számomra a következő állomás.”

A PSV-nél aligha találhatna jobb közeget a tapasztalatszerzésre, huszonhét évesen testközelből látja, hogyan jutnak el a játékosok az akadémiától a profi futballig, miközben napról napra formálja a saját edzői módszertanát – egyelőre az utánpótlásban halad előre, az irány azonban már egyértelmű.