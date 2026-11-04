Megszenvedett a Slaviával az Arsenal, otthon fordított a Viking, Eindhovenben nyert a Bruges

SLAVIA PRAHA–ARSENAL

Nem sokáig tartott az Arsenalnak, hogy feltörje a Slavia védelmét Prágában. Az első 40 másodperc után hatalmas mezőnyfölénybe kerülő angol bajnok érdekes módon kontrából szerezte meg a vezetést: egy előreívelt labdát Viktor Gyökeres szelídített meg, majd remekül tálalt a jobb oldalon érkező Noni Madueke elé, aki nemes egyszerűséggel lesprintelte Oskar Kubiakot, és a kapus lába között a jobb alsóba lőtt.

A meglehetős szigorral védekező házigazdák nem jelentettek semmi veszélyt David Raya kapujára, így senki sem lepődött meg azon, hogy egy Mikel Merinóval pazarul megcsinált kényszerítőzés végén Viktor Gyökeres növelte az „ágyúsok” előnyét. A 42. percben már három góllal vezethettek volna a londoniak, ám Gabriel Magalhaes trükkös szögletvariáció utáni fejesénél a gólvonalról mentettek a védők.

A második félidőt veszélyes Kubiak-lövéssel kezdték a prágaiak – David Rayának itt már bravúrra volt szüksége a hárításnál. A szünetben láthatóan alaposan feltüzelt házigazdák vesztenivalójuk nem lévén igyekeztek lényegesen kezdeményezőbben futballozni, a kérdés az volt, sikerül-e gólt szerezniük, vagy annyira kinyílnak, hogy az Arsenal talál be.

Nos, a cseh csapat kétségkívül okozott némi fejfájást a második félidőben meglehetősen energiatakarékos üzemmódban játszó angoloknak, olyannyira, hogy a 83. percben Kubiak fejesénél Raya az év egyik legnagyobb védését bemutatva még menteni tudott, ám Wiktor Nowak tizenhat méteres lövésénél már ő sem tehetett semmit. A Slavia még az utolsó pillanatban is próbálkozott, ám az egygólos angol előny megmaradt. 1–2

PSV EINDHOVEN–FC BRUGES

A látogatók szereztek vezetést Eindhovenben is: a Philips Stadion közönségének vendégszektorát Nicolo Tresoldi fejes gólja ugrasztotta talpra a 25. percben – az egygólos előnyt sikerült is megtartania a Bruges-nek.

A belgák majd’ kerek fél óráig vezettek, ám a hajszálnyival addig is veszélyesebben futballozó holland gárda az 54. percben Szano Kodai lapos lövésével egalizált, a japán játékosnak a jobb kapufa is besegített. Megjegyzendő azonban, hogy korábban a másik oldalon Felix Lemarechal a lécet találta el…

Bő tíz perccel később Carlos Forbs bombája ismét a bruges-ieket juttatta vezetéshez, amivel egyben kialakult a végeredmény. 1–2

VIKING–SABAH

A nem is olyan régen még a Diósgyőrt edző Valdas Dambrauskas irányította Sabah Orphe Mbina révén korán vezetést szerzett Stavangerben. Az előnynek azonban mindössze a 27. percig örülhettek az azeriek, amikor Kristoffer Haugen passzával Erik Botheim betört a tizenhatosra, és sikeresen fejezte be az akciót.

A patthelyzetet a hazaiak oldották meg: Zlatko Tripic ugyan kihagyta a tizenegyesét, de a kipattanóra ő érkezett elsőnek, és javította hibáját. A 78. percben megfogyatkoztak a vendéglátók, Aden McCarthyt állították ki, három perccel később pedig jött a büntetés Henrik Falchener fejes góljának képében, a 4–1-es végeredményt a meccs legjobbja, Erik Botheim állította be.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 1–2 (Nowak 90., ill. Madueke 9., Gyökeres 38.)

PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) 1–2 (Szano 54., ill. Tresoldi 25., Forbs 65.)

Viking (norvég)–Sabah (azeri) 4–1 (Botheim 27., 90+4., Tripic 69., Falchener 81., ill. Mbina 11.)

Kiállítva: McCarthy (78., Sabah)