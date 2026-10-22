Pénteki sportműsor: darts Eb, F1-szabadedzések és topligás futballmeccsek

OKTÓBER 23., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

21.00: Ipswich Town–Nottingham Forest (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

20.45: Brest–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

20.30: VfB Stuttgart–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

18.30: Bochum–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

20.45: Torino–Monza

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

21.00: Alavés–Málaga (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

11. FORDULÓ

15.30: Al-Fajszali–Al-Naszr (Tv: Spíler1)

17.30: Al-Ittihad–Al-Dirijah (Tv: Spíler1)

20.00: Al-Kvadszija–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

2.15: New England Patriots–Chicago Bears (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

TCR, SAOHSZING

Szombat, 3.00: időmérő (Tv: Sport1)

BASEBALL

MLB, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Szombat, 1.30: Milwaukee Brewers–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)

DARTS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

FORMULA–1

AMERIKAI NAGYDÍJ, AUSTIN

19.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

23.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA TOUR

19.20: Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Háromszéki Ágyúsok (romániai)

17.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz 99ers (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19

19.15: TWK Innsbruck (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

19.45: HC Milano (olasz)–EC KAC (osztrák)

KAJAK-KENU

10.00: Kolonics György-emlékfutás (KSI Kajak-kenu Egyesület, XIII., Népsziget u. 2.)

MARATONI VILÁGBAJNOKSÁG, GAULEGUAYCHÚ (ARGENTÍNA)

15.30: paraszakág, döntők

MŰKORCSOLYA

GRAND PRIX, ANGERS

18.00: jégtánc, ritmustánc (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

WORLD TOUR-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, VANCOUVER

18.00: selejtezők

SZNÚKER

ÉSZAKÍR OPEN

14.00 és 20.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, ALMATI

8.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL

14.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, LYON

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 500-AS TORNA, NINGPO

5.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 250-ES TORNA, OSZAKA

4.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

19.30: női egyéni összetett, döntő (Mayer Gréta)

VÍZILABDA

FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)

11.45: VasasPlaket–Banja Luka (bosnyák)

18.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Potsdam (német)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Vendég: Csabai Edvin a Magyar Edzők Napján – ismétlés

7.00: Minden, amit az ökölvívó Papp-kupáról tudni érdemes. Vendég: L. Pap István – ismétlés

8.00: Vendég: Hofer Bianka ifjúsági világ- és Európa-bajnok kajakozó – ismétlés

9.00: Az országos sérülés-nyilvántartó rendszerről dr. Dobos Józseffel – ismétlés

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Szerkesztő: Virányi Zsolt

15.00: Mit segít a sport és a mozgás a színészeknek? Beszélgetés Raikovich Viktóriával. Újratöltve – a Szeles Mónika elleni merénylet

16.00: Kopcsándi Kata mentáltréner tanácsai sportszülőknek is

17.00: Gurulj be lassítva is! – labdarúgó-magazin Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Elveszett 1956-os olimpia és holland aranyesély. A vonalban: Csillag Péter

18.30: Visszajátszás. Beszélgetés a Vér és aranyak '56 című könyv szerzőivel, L. Pap Istvánnal és Thury Gáborral

19.30: Lapszemle az 1956-os sportvonatkozású cikkekből

20.30: Újratöltve magazin: emigráló sportolók

21.30: Beszélgetés Novotny Zoltánnal az 1956-os eseményekről

22.15: Sportvilág