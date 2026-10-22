Nemzeti Sportrádió

Pénteki sportműsor: darts Eb, F1-szabadedzések és topligás futballmeccsek

V. B.V. B.
2026.10.22. 23:30
null
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Pénteken lesznek angol, francia, német, olasz, spanyol és szaúdi futballmeccsek, folytatódik Dortmundban a darts Európa-bajnokság, míg Austinban az Amerikai Nagydíj első és második szabadedzésére kerül sor a Formula–1-ben. Mayer Gréta a rotterdami torna-világbajnokságon a női egyéni összetett döntőjében versenyez, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban amerikai futball, baseball, golf, jégkorong, kajak-kenu, műkorcsolya, rövid pályás gyorskorcsolya, sznúker, tenisz és vízilabda is.

 OKTÓBER 23., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
21.00: Ipswich Town–Nottingham Forest (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
20.45: Brest–Nice

NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
20.30: VfB Stuttgart–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
18.30: Bochum–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
20.45: Torino–Monza

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: Alavés–Málaga (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE
11. FORDULÓ
15.30: Al-Fajszali–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
17.30: Al-Ittihad–Al-Dirijah (Tv: Spíler1)
20.00: Al-Kvadszija–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
  2.15: New England Patriots–Chicago Bears (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT
TCR, SAOHSZING
Szombat, 3.00: időmérő (Tv: Sport1)

BASEBALL
MLB, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Szombat, 1.30: Milwaukee Brewers–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)

DARTS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND
19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

FORMULA–1
AMERIKAI NAGYDÍJ, AUSTIN
19.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
23.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

GOLF
PGA TOUR
19.20: Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Háromszéki Ágyúsok (romániai)
17.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz 99ers (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: TWK Innsbruck (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
19.45: HC Milano (olasz)–EC KAC (osztrák)

KAJAK-KENU
10.00: Kolonics György-emlékfutás (KSI Kajak-kenu Egyesület, XIII., Népsziget u. 2.)
MARATONI VILÁGBAJNOKSÁG, GAULEGUAYCHÚ (ARGENTÍNA)
15.30: paraszakág, döntők

MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, ANGERS
18.00: jégtánc, ritmustánc (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, VANCOUVER
18.00: selejtezők

SZNÚKER
ÉSZAKÍR OPEN
14.00 és 20.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ALMATI
  8.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL
14.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, LYON
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, NINGPO
  5.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-ES TORNA, OSZAKA
  4.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
19.30: női egyéni összetett, döntő (Mayer Gréta)

VÍZILABDA
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)
11.45: VasasPlaket–Banja Luka (bosnyák)
18.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Potsdam (német)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Vendég: Csabai Edvin a Magyar Edzők Napján – ismétlés
  7.00: Minden, amit az ökölvívó Papp-kupáról tudni érdemes. Vendég: L. Pap István – ismétlés
  8.00: Vendég: Hofer Bianka ifjúsági világ- és Európa-bajnok kajakozó – ismétlés
  9.00: Az országos sérülés-nyilvántartó rendszerről dr. Dobos Józseffel – ismétlés
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Szerkesztő: Virányi Zsolt
15.00: Mit segít a sport és a mozgás a színészeknek? Beszélgetés Raikovich Viktóriával. Újratöltve – a Szeles Mónika elleni merénylet 
16.00: Kopcsándi Kata mentáltréner tanácsai sportszülőknek is
17.00: Gurulj be lassítva is! – labdarúgó-magazin Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal 
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Elveszett 1956-os olimpia és holland aranyesély. A vonalban: Csillag Péter
18.30: Visszajátszás. Beszélgetés a Vér és aranyak '56 című könyv szerzőivel, L. Pap Istvánnal és Thury Gáborral
19.30: Lapszemle az 1956-os sportvonatkozású cikkekből
20.30: Újratöltve magazin: emigráló sportolók
21.30: Beszélgetés Novotny Zoltánnal az 1956-os eseményekről
22.15: Sportvilág

 

sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Legfrissebb hírek

Csütörtöki sportműsor: a Portugál Kupa-győztest fogadja az FTC az Európa-ligában

Minden más foci
Tegnap, 0:06

Heti tv-műsor és Képes Sport-melléklet a csütörtöki Nemzeti Sportban

Egyéb egyéni
2026.10.21. 18:32

Szerdai sportműsor: BL-meccset játszik a Veszprém; Bayern–Arsenal

Minden más foci
2026.10.20. 23:58

Keddi sportműsor: Liverpool–Villarreal, PSG–Barca és Manchester City–AEK Athén a BL-ben

Minden más foci
2026.10.19. 23:40

Heti program: újabb El-meccs vár az FTC-re, el Clásico, Formula–1

Minden más foci
2026.10.19. 07:00

Hétfői sportműsor: DVTK–Kazincbarcika az NB II-ben

Minden más foci
2026.10.18. 23:55

Vasárnapi sportműsor: Kisvárda–FTC, DVSC–ZTE

Minden más foci
2026.10.17. 23:41

Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben; pályán a Liverpool; a női kézi BL-ben az ETO és az FTC

Minden más foci
2026.10.16. 23:15