Pénteki sportműsor: darts Eb, F1-szabadedzések és topligás futballmeccsek
OKTÓBER 23., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
21.00: Ipswich Town–Nottingham Forest (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
20.45: Brest–Nice
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
20.30: VfB Stuttgart–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
18.30: Bochum–Wolfsburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
20.45: Torino–Monza
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: Alavés–Málaga (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
11. FORDULÓ
15.30: Al-Fajszali–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
17.30: Al-Ittihad–Al-Dirijah (Tv: Spíler1)
20.00: Al-Kvadszija–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
2.15: New England Patriots–Chicago Bears (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
TCR, SAOHSZING
Szombat, 3.00: időmérő (Tv: Sport1)
BASEBALL
MLB, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Szombat, 1.30: Milwaukee Brewers–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)
DARTS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND
19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
FORMULA–1
AMERIKAI NAGYDÍJ, AUSTIN
19.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
23.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA TOUR
19.20: Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Háromszéki Ágyúsok (romániai)
17.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz 99ers (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: TWK Innsbruck (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
19.45: HC Milano (olasz)–EC KAC (osztrák)
KAJAK-KENU
10.00: Kolonics György-emlékfutás (KSI Kajak-kenu Egyesület, XIII., Népsziget u. 2.)
MARATONI VILÁGBAJNOKSÁG, GAULEGUAYCHÚ (ARGENTÍNA)
15.30: paraszakág, döntők
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, ANGERS
18.00: jégtánc, ritmustánc (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, VANCOUVER
18.00: selejtezők
SZNÚKER
ÉSZAKÍR OPEN
14.00 és 20.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ALMATI
8.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL
14.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, LYON
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, NINGPO
5.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-ES TORNA, OSZAKA
4.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
19.30: női egyéni összetett, döntő (Mayer Gréta)
VÍZILABDA
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)
11.45: VasasPlaket–Banja Luka (bosnyák)
18.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Potsdam (német)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Vendég: Csabai Edvin a Magyar Edzők Napján – ismétlés
7.00: Minden, amit az ökölvívó Papp-kupáról tudni érdemes. Vendég: L. Pap István – ismétlés
8.00: Vendég: Hofer Bianka ifjúsági világ- és Európa-bajnok kajakozó – ismétlés
9.00: Az országos sérülés-nyilvántartó rendszerről dr. Dobos Józseffel – ismétlés
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Szerkesztő: Virányi Zsolt
15.00: Mit segít a sport és a mozgás a színészeknek? Beszélgetés Raikovich Viktóriával. Újratöltve – a Szeles Mónika elleni merénylet
16.00: Kopcsándi Kata mentáltréner tanácsai sportszülőknek is
17.00: Gurulj be lassítva is! – labdarúgó-magazin Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Elveszett 1956-os olimpia és holland aranyesély. A vonalban: Csillag Péter
18.30: Visszajátszás. Beszélgetés a Vér és aranyak '56 című könyv szerzőivel, L. Pap Istvánnal és Thury Gáborral
19.30: Lapszemle az 1956-os sportvonatkozású cikkekből
20.30: Újratöltve magazin: emigráló sportolók
21.30: Beszélgetés Novotny Zoltánnal az 1956-os eseményekről
22.15: Sportvilág