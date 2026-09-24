Nemzeti Sportrádió

Szabó István távozik az FK Csíkszeredától – hivatalos

B. M.B. M.
2026.09.24. 12:21
null
Szabó István (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
FK Csíkszereda Szabó István román foci
Közös megegyezéssel szerződést bontott az FK Csíkszereda labdarúgócsapata Szabó István vezetőedzővel, a nyáron érkezett magyar szakember 12 tétmérkőzés után távozik a román élvonal utolsó helyén álló székelyföldi együttestől.

„Köszönjük Szabó István munkáját, elkötelezettségét és mindazt, amit az FK Csíkszeredáért tett. További pályafutásához sok sikert kívánunk!” – áll az FK rövid bejelentésében.

A Kecskeméti TE és a Nyíregyháza Spartacus korábbi edzőjének irányításával az FK egyetlen pontot (hazai pályán 0–0 a Sepsi OSK ellen) szerzett a Superliga első tíz fordulójában, a Román Kupában viszont mindkét találkozóját megnyerte – igaz, Liga 2-es ellenfelekkel szemben. A csíkszeredai klub így a bajnokság alapszakaszának egyharmadánál 9 pontos hátrányban van a 14., osztályozót érő helyhez képest.   

Szabó utódja Valentin Suciu lesz, aki 2018 és 2022 között egyszer már betöltötte az FK vezetőedzői posztját. Az ő nevéhez fűződik a klub legendás sikere, a Dinamo kiejtése tízkörös tizenegyespárbajban a Román Kupából 2018 őszén, és 2019-ben szintén az ő irányításával jutott fel a csapat a másodosztályba. A sepsiszentgyörgyi születésű, magyarul anyanyelvi szinten beszélő Suciu a Sepsi OSK-nál már két alkalommal is dolgozott az élvonalban (2017-ben vele lett először Liga 1-es a háromszéki együttes), az előző idényben pedig a harmadosztályú Soimii Gura Humorului kispadján ült. 

Cseke Szilárd, az FK sportigazgatója úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, hogy egyelőre a szezon végéig kötnek szerződést a 46 éves edzővel, akinek érkezésével a szakmai stábban is várhatóak kisebb-nagyobb változások. Suciura már elsőre egy kőkemény mérkőzés vár, hiszen október 11-én a bajnoki címvédő és egyedüli román klubként a Konferencialiga főtábláján is érdekelt Universitatea Craiova látogat Csíkszeredába.

 

FK Csíkszereda Szabó István román foci
Legfrissebb hírek

Meg is van a Szatmárnémeti új edzője

Minden más foci
3 órája

Félmillió forintra büntették a Dinamót szurkolói magyarellenes rigmusai miatt

Minden más foci
2026.09.17. 13:27

Hiába Eppel gólja, a Csíkszereda továbbra is nyeretlen – videó

Minden más foci
2026.09.11. 22:34

Nuno Campos új szintre emelte a Dinamót, vezeti a román bajnokságot

Minden más foci
2026.09.08. 12:22

Csíkszereda: a DAC-tól és Brazíliából is érkezett egy játékos

Minden más foci
2026.09.07. 13:36

Eppel gólt lőtt, de a Csíkszereda és a Sepsi is ötöt kapott

Minden más foci
2026.09.05. 19:04

Román Kupa: Czékus-gólpasszal és Eppel-góllal nyert a Csíkszereda

Minden más foci
2026.09.02. 19:20

Eppel Márton két gólja ellenére a Csíkszereda kikapott odahaza a CFR-től

Légiósok
2026.08.29. 17:46