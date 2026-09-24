Szabó István távozik az FK Csíkszeredától – hivatalos

„Köszönjük Szabó István munkáját, elkötelezettségét és mindazt, amit az FK Csíkszeredáért tett. További pályafutásához sok sikert kívánunk!” – áll az FK rövid bejelentésében.

A Kecskeméti TE és a Nyíregyháza Spartacus korábbi edzőjének irányításával az FK egyetlen pontot (hazai pályán 0–0 a Sepsi OSK ellen) szerzett a Superliga első tíz fordulójában, a Román Kupában viszont mindkét találkozóját megnyerte – igaz, Liga 2-es ellenfelekkel szemben. A csíkszeredai klub így a bajnokság alapszakaszának egyharmadánál 9 pontos hátrányban van a 14., osztályozót érő helyhez képest.

Szabó utódja Valentin Suciu lesz, aki 2018 és 2022 között egyszer már betöltötte az FK vezetőedzői posztját. Az ő nevéhez fűződik a klub legendás sikere, a Dinamo kiejtése tízkörös tizenegyespárbajban a Román Kupából 2018 őszén, és 2019-ben szintén az ő irányításával jutott fel a csapat a másodosztályba. A sepsiszentgyörgyi születésű, magyarul anyanyelvi szinten beszélő Suciu a Sepsi OSK-nál már két alkalommal is dolgozott az élvonalban (2017-ben vele lett először Liga 1-es a háromszéki együttes), az előző idényben pedig a harmadosztályú Soimii Gura Humorului kispadján ült.

Cseke Szilárd, az FK sportigazgatója úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, hogy egyelőre a szezon végéig kötnek szerződést a 46 éves edzővel, akinek érkezésével a szakmai stábban is várhatóak kisebb-nagyobb változások. Suciura már elsőre egy kőkemény mérkőzés vár, hiszen október 11-én a bajnoki címvédő és egyedüli román klubként a Konferencialiga főtábláján is érdekelt Universitatea Craiova látogat Csíkszeredába.