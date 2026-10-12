Nemzeti Sportrádió

Menesztették Thorsten Finket, a Samsunspor vezetőedzőjét

2026.10.12. 18:39
Fotó: Getty Images
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Samsunspor Thorsten Fink Süper Lig
A török labdarúgó-bajnokságban szereplő Samsunspor hétfőn megvált Thorsten Fink vezetőedzőtől.

A német szakember irányításával a csapat a szezon első hét mérkőzésén egy győzelem és egy döntetlen mellett ötször kikapott, és a 16., kiesést jelentő helyen szerénykedik a 18 csapatos mezőnyben.

A játékosként a Bayern Münchennel 2001-ben Bajnokok Ligáját nyert Fink februárban vette át a szakmai munka irányítását honfitársától, Thomas Reistől, akivel a 2024–2025-ös idényben bronzérmes lett a klub, és indulhatott a nemzetközi porondon.

 

Samsunspor Thorsten Fink Süper Lig
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