A Rizespor védelmének vezére lett Mocsi Attila

ÖT MÉRKŐZÉS, mind az öt kezdőként: ragyogóan teljesít eddig az idényben Mocsi Attila, a török élvonalbeli Rize­spor 26 esztendős, háromszoros válogatott hátvédje. A FotMob statisztikai oldalán 7.22-es teljesítményátlag szerepel a neve mellett, amivel csapatában a negyedik legjobb, míg a Süper Lig teljes mezőnyében a hetedik helyen áll a belső védők rangsorában, csak Sztefan Szavics (Trabzonspor), Anfernee Dijksteel (Kocaelispor), Emmanuel Agbadou (Besiktas), Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor), Milan Skriniar (Fenerbahce) és Emirhan Topcu (Besiktas) előzi meg.

„Az otthoni munkától kezdve remekül sikerült a nyári felkészülésem, emlékezetes idényt tervezek – mondta lapunknak Mocsi Attila. – Nem akarok elkiabálni semmit, mert még az évad elején járunk, de egyelőre jól alakul… Elégedett vagyok, de tovább akarok fejlődni. Változott a játékunk, fekszik nekem, az önbizalmam rendben, nagyszerű számokat hozok védekezésben és támadásban is. Sokat birtokoljuk a labdát, hátulról építkezünk, szabad kezet kapok, így sok hosszú indítással is próbálkozhatok. Voltak kulcspasszaim, az előző három meccsen három kitűnő labdát is adtam a társaimnak, de nagy helyzetben sajnos hibáztak. Hozzá tudok tenni a támadójátékhoz, illetve a védekezésünk is működik, négy gólt kaptunk, abból kettő öngól volt.”

Az első forduló után a BeIN Sports­nál bekerült az álomcsapatba, a második játéknapon a harmadik legtöbb párharcot nyerte meg, de úgy tartja, az utóbbi három bajnokin teljesített igazán kimagaslón. Ezt támasztja alá az is, hogy a különböző statisztikák alapján együttese, illetve a mezőny legjobbjai között szerepel. A Rizespor öt forduló után három győzelemmel és két vereséggel az ötödik helyen áll a tabellán, a hétvégén idegenben 2–0-ra legyőzte az Eyüp­sport.

„Vezettünk, majd az első félidőben emberhátrányba kerültünk, de a látottak alapján addigra már három nullára kellett volna mennünk. A fordulás után jól kontráztunk, el is varrtuk a szálakat. Jó most a csapat, az viszont fáj, hogy a két hazai bajnokinkat elveszítettük. Az Alanyasporral ki-ki meccset játszottunk, sajnos szöglet utáni öngóllal kikaptunk, de a Samsunspor elleni vereség fáj igazán. A mi akaratunk érvényesült, rengeteg helyzetünk volt, háromszor eltaláltuk a kapufát, mégis nulla kettő lett a vége.”

Az eddigi öt fordulóban húsz alkalommal szerzett labdát, huszonháromszor szabadított fel és tizenhét párharcot nyert meg, 89 százalékos pontossággal passzol, hat kulcs­passzt adott, abból háromszor nagy helyzet alakult ki. A Rizedeyiz nevű helyi sport­oldal is méltatja, szerinte „kiegyensúlyozottan játszik, és biztonságot ad a Rizespor védelmének, stabil teljesítményével megszilárdította helyét a kezdőben.”

A Rizespor a hétvégén a Göztepe otthonában lép pályára.

„Nehéz lesz, mert a Galatasaray, a Fenerbahce és a Besiktas után talán a Göztepe elleni a negyedik legnehezebb idegenbeli meccs. Mindig telt ház van, tüzes a hangulat, ráadásul ellenfelünk két ponttal az utolsó, így élet-halál meccs lesz számára – mindenesetre győzni akarunk. A következő négy-öt forduló sorsdöntő, ha megtartjuk a formánkat és jó eredményeket érünk el, azzal a lendülettel az év végéig is ott lehetünk az élbolyban.”

Mocsi Attila 98 mérkőzést játszott a Rizesporban, így ha nem jön közbe semmi, az október 10-i, Fenerbahce elleni bajnokin jubilálhat.