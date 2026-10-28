Lemondott a vezetőedző, miután a Fenerbahce kikapott Sallaiéktól

Bő egy hónappal ezelőtt, az AS Roma elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen elért 1–1-es döntetlent követően egyszer már bejelentette lemondását, mert a szurkolók megdobálták, egy üveggel pedig el is találták. Akkor a vezetőség maradásra bírta, és a 65 éves szakember folytatta a munkát.

A kedd esti döntést viszont – a klub hivatalon honlapjának tájékoztatása szerint – közös megegyezéssel elfogadták a felek. A Fenerbahce hétfőn 2–1-re elveszítette a legutóbbi négy idényben bajnoki címet szerző, Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray elleni rangadót, s csak az ötödik helyen áll a tabellán.