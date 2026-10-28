Lemondott a vezetőedző, miután a Fenerbahce kikapott Sallaiéktól

2026.10.28. 09:45
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Ismail Kartalnak rövid időn belül másodszor is elege lett... (Fotó: Getty Images)
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Fenerbahce Süper Lig Dirk Kuyt vezetőedző Ismail Kartal
Lemondott posztjáról Ismail Kartal, a török labdarúgó-bajnokságban szereplő Fenerbahce vezetőedzője, a vezetőség pedig ezúttal elfogadta a szakember döntését.

Bő egy hónappal ezelőtt, az AS Roma elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen elért 1–1-es döntetlent követően egyszer már bejelentette lemondását, mert a szurkolók megdobálták, egy üveggel pedig el is találták. Akkor a vezetőség maradásra bírta, és a 65 éves szakember folytatta a munkát.

A kedd esti döntést viszont – a klub hivatalon honlapjának tájékoztatása szerint – közös megegyezéssel elfogadták a felek. A Fenerbahce hétfőn 2–1-re elveszítette a legutóbbi négy idényben bajnoki címet szerző, Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray elleni rangadót, s csak az ötödik helyen áll a tabellán.

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A meccs utáni balhénak a rendőrség és a biztonsági szolgálat tagjai vetettek véget.

Kartal az elmúlt 12 évben harmadszor dolgozott az isztambuli csapatnál, amellyel 2014-ben megnyerte a török Szuperkupát.

A csapat irányítását ideiglenesen Dirk Kuyt, a klub korábbi holland légiósa veszi át.

Fenerbahce v Gornik Zabrze - UEFA Champions League Second Qualifying Round
Dirk Kuyt jól ismeri a Fenerbahcét (Fotó: Getty Images)

 

Fenerbahce Süper Lig Dirk Kuyt vezetőedző Ismail Kartal
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