Visszavonult az idei vb egyik elődöntőjének játékvezetője

A 44 éves Elfath Marokkóban született, és 2001-ben érkezett az Egyesült Államokba. 2011-ben élvonalbeli, 2016-ban pedig FIFA-bíró lett.



Elfath két világbajnokságon vezetett, 2022-ben két csoportmeccsen és egy nyolcaddöntőn fújta a sípot, míg a döntőn negyedik játékvezető volt. Az idei vb-n szintén két csoportmeccset és egy nyolcaddöntőt kapott, és ezután a döntő egyik esélyesének is tartották, végül az Anglia–Argentína elődöntőt kapta.



Ezen kívül részt vett a 2024-es Copa Américán, a 2021-es olimpián, a 2020-as klub-vb-n és a 2019-es U20-as vb-n is, utóbbin a döntőt is ő vezette.



Elfath az MLS-ben 233 alapszakasz- és 18 rájátszás meccset vezetett, 2022-ben övé volt a döntő, ahol a Los Angeles FC tizenegyesekkel legyőzte a Philadelphiát.



Visszavonulását három dologgal magyarázta: egyrészt mindig a legjobbat várja el magától, és a jövőben nem biztos, hogy hasonlót tudna nyújtani, másrészt több időt szeretne tölteni a családjával, harmadrészt pedig szerette volna ő kimondani, hogy mikor fejezi be, mert sok játékvezető nem tudja meghozni ezt a döntést.



Elfath az Austin FC–Nashville meccsen búcsúzott, abban a városban, ahol él.

Ismail Elfath ha dirigido su último partido de fútbol en la cuidado en la que vive. Austin-Nashville. Fue cuarto árbitro en la final del Mundial de 2022 y dirigió una semifinal en 2026. Se retira un grande. https://t.co/LAc1JwV271 — 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@reglaXVIII) October 11, 2026