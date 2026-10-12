Nemzeti Sportrádió

Visszavonult az idei vb egyik elődöntőjének játékvezetője

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.10.12. 08:25
Ismail Elfath Austinban vezette az utolsó meccsét (Fotó: Getty Images)
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Ismail Elfath MLS játékvezetés
Szombaton az Austin FC–Nashville MLS-mérkőzésen búcsúzott Ismail Elfath, az Egyesült Államok első számú labdarúgó-játékvezetője.

A 44 éves Elfath Marokkóban született, és 2001-ben érkezett az Egyesült Államokba. 2011-ben élvonalbeli, 2016-ban pedig FIFA-bíró lett.

Elfath két világbajnokságon vezetett, 2022-ben két csoportmeccsen és egy nyolcaddöntőn fújta a sípot, míg a döntőn negyedik játékvezető volt. Az idei vb-n szintén két csoportmeccset és egy nyolcaddöntőt kapott, és ezután a döntő egyik esélyesének is tartották, végül az Anglia–Argentína elődöntőt kapta.

Ezen kívül részt vett a 2024-es Copa Américán, a 2021-es olimpián, a 2020-as klub-vb-n és a 2019-es U20-as vb-n is, utóbbin a döntőt is ő vezette.

Elfath az MLS-ben 233 alapszakasz- és 18 rájátszás meccset vezetett, 2022-ben övé volt a döntő, ahol a Los Angeles FC tizenegyesekkel legyőzte a Philadelphiát.

Visszavonulását három dologgal magyarázta: egyrészt mindig a legjobbat várja el magától, és a jövőben nem biztos, hogy hasonlót tudna nyújtani, másrészt több időt szeretne tölteni a családjával, harmadrészt pedig szerette volna ő kimondani, hogy mikor fejezi be, mert sok játékvezető nem tudja meghozni ezt a döntést.

Elfath az Austin FC–Nashville meccsen búcsúzott, abban a városban, ahol él.

 

Ismail Elfath MLS játékvezetés
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