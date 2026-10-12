Visszavonult az idei vb egyik elődöntőjének játékvezetője
A 44 éves Elfath Marokkóban született, és 2001-ben érkezett az Egyesült Államokba. 2011-ben élvonalbeli, 2016-ban pedig FIFA-bíró lett.
Elfath két világbajnokságon vezetett, 2022-ben két csoportmeccsen és egy nyolcaddöntőn fújta a sípot, míg a döntőn negyedik játékvezető volt. Az idei vb-n szintén két csoportmeccset és egy nyolcaddöntőt kapott, és ezután a döntő egyik esélyesének is tartották, végül az Anglia–Argentína elődöntőt kapta.
Ezen kívül részt vett a 2024-es Copa Américán, a 2021-es olimpián, a 2020-as klub-vb-n és a 2019-es U20-as vb-n is, utóbbin a döntőt is ő vezette.
Elfath az MLS-ben 233 alapszakasz- és 18 rájátszás meccset vezetett, 2022-ben övé volt a döntő, ahol a Los Angeles FC tizenegyesekkel legyőzte a Philadelphiát.
Visszavonulását három dologgal magyarázta: egyrészt mindig a legjobbat várja el magától, és a jövőben nem biztos, hogy hasonlót tudna nyújtani, másrészt több időt szeretne tölteni a családjával, harmadrészt pedig szerette volna ő kimondani, hogy mikor fejezi be, mert sok játékvezető nem tudja meghozni ezt a döntést.
Elfath az Austin FC–Nashville meccsen búcsúzott, abban a városban, ahol él.