Nemzeti Sportrádió

Aranylabda: nagyon kevés volt a különbség Kane és Mbappé között

L. M.L. M.
2026.10.27. 07:56
Harry Kane révén 25 év után ismét egy angol játékos nyerte az Aranylabdát (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal Aranylabda Rodri Aranylabda 2026 Vincent Garcia Kylian Mbappé Harry Kane France Football
A France Football főszerkesztőjét kérdezte a L'Équipe, miután Harry Kane nyerte a 2026-os Aranylabdát. Vincent Garcia az interjúban elárulta, nagyon kevés ponton múlt a győzelem, és sokáig a Real Madrid támadója, Kylian Mbappé vezetett.

Hétfő este, többszöri csúszás után átadták Londonban az Aranylabdát, amelyet Harry Kane, a Bayern München támadója nyert el. A gála után Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője a L'Équipe-nek elárulta, nagyon szoros volt a verseny az angol csatár és Kylian Mbappé között. 

A szavazás hónapja alatt valós időben követtem az eredményeket. Sokáig Kylian vezetett, de Harry Kane visszatért a versenybe, és végül nagyon-nagyon kevés pont döntött” – nyilatkozta. Annyit is elárult, hogy a közöttük lévő különbség még kisebb volt, mint 2024-ben a Rodri és Vinícius Júnior közötti 41 pont.

Garcia arról is szót ejtett, hogy a szavazatok megoszlottak Lamine Yamal és Rodri között, így a két spanyol világbajnok közül egyik sem ért oda a legjobb kettő közé.

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Kylian Mbappé lett a második, Lamine Yamal a harmadik; a nőknél Alexia Putellas pályafutása során harmadszor nyert.

FÉRFI ARANYLABDA
AZ ELSŐ 10 HELYEZETT
1. Harry Kane (angol, Bayern München)
2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
3. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
4. Rodri (spanyol, FC Barcelona/Manchester City)
5. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
6. Hvicsa Kvarachelia (grúz, PSG)
7. Ousmane Dembélé (francia, PSG)
8. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
9. Michael Olise (francia, Bayern München)
10. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)

Lamine Yamal Aranylabda Rodri Aranylabda 2026 Vincent Garcia Kylian Mbappé Harry Kane France Football
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