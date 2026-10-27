Aranylabda: nagyon kevés volt a különbség Kane és Mbappé között

Hétfő este, többszöri csúszás után átadták Londonban az Aranylabdát, amelyet Harry Kane, a Bayern München támadója nyert el. A gála után Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője a L'Équipe-nek elárulta, nagyon szoros volt a verseny az angol csatár és Kylian Mbappé között.

„A szavazás hónapja alatt valós időben követtem az eredményeket. Sokáig Kylian vezetett, de Harry Kane visszatért a versenybe, és végül nagyon-nagyon kevés pont döntött” – nyilatkozta. Annyit is elárult, hogy a közöttük lévő különbség még kisebb volt, mint 2024-ben a Rodri és Vinícius Júnior közötti 41 pont.

Garcia arról is szót ejtett, hogy a szavazatok megoszlottak Lamine Yamal és Rodri között, így a két spanyol világbajnok közül egyik sem ért oda a legjobb kettő közé.