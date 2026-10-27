Aranylabda: nagyon kevés volt a különbség Kane és Mbappé között
Hétfő este, többszöri csúszás után átadták Londonban az Aranylabdát, amelyet Harry Kane, a Bayern München támadója nyert el. A gála után Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője a L'Équipe-nek elárulta, nagyon szoros volt a verseny az angol csatár és Kylian Mbappé között.
„A szavazás hónapja alatt valós időben követtem az eredményeket. Sokáig Kylian vezetett, de Harry Kane visszatért a versenybe, és végül nagyon-nagyon kevés pont döntött” – nyilatkozta. Annyit is elárult, hogy a közöttük lévő különbség még kisebb volt, mint 2024-ben a Rodri és Vinícius Júnior közötti 41 pont.
Garcia arról is szót ejtett, hogy a szavazatok megoszlottak Lamine Yamal és Rodri között, így a két spanyol világbajnok közül egyik sem ért oda a legjobb kettő közé.
FÉRFI ARANYLABDA
AZ ELSŐ 10 HELYEZETT
1. Harry Kane (angol, Bayern München)
2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
3. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
4. Rodri (spanyol, FC Barcelona/Manchester City)
5. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
6. Hvicsa Kvarachelia (grúz, PSG)
7. Ousmane Dembélé (francia, PSG)
8. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
9. Michael Olise (francia, Bayern München)
10. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)