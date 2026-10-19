Keddi sportműsor: Liverpool–Villarreal, PSG–Barca és Manchester City–AEK Athén a BL-ben
OKTÓBER 20., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: Porto (portugál)–PSV (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)
ANGOL LEAGUE TWO
12. FORDULÓ
21.00: Gillingham–Port Vale (Tv: Match4)
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Naszr–Neom (Tv: Spíler1)
20.00: Al-Ittifak–Al-Ittihad (Tv: Spíler2)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
14.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
FUTSAL
FÉRFI VILÁBAJNOKI SELEJTEZŐ, 2. SZAKASZ
1. CSOPORT, 2. FORDULÓ
17.00: Örményország–Magyarország, Jereván (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, FŐCSOPORTDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS
Szerda, 2.00: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
2. FORDULÓ, C-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Salon Vilpas (finn) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Délút-SZTE-Szedeák
NBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 1.00: New York Knicks–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1)
Szerda, 3.30: Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)
SZNÚKER
ÉSZAKÍR OPEN
14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ALMATI
8.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
11.30: Marozsán Fábián–Timofej Szkatov (kazah)
ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, LYON
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, NINGPO
7.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
10.00: Bondár Anna, Alina Kornyejeva (magyar, orosz)–Leylah Fernandez, Marta Kosztyuk (kanadai, ukrán)
WTA 250-ES TORNA, OSZAKA
4.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
19.30: férficsapatverseny, döntő (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Beckham elnöknek? – érdekes gondolat…
8.00: A vonalban Marosán György, majd Ujvári Máté
9.00: Ez állhat Gaël Monfils visszavonulásának hátterében. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Régi idők olimpiái, 1. rész: 1896–1928
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Somogyi Zsófia
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézióra, vendégek: Szabó Laura és Woth Péter, az MTK női kézilabdacsapatának játékosa és vezetőedzője
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gyenge Balázs, Göbölyös Gábor, Spiller István
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
17.00: Közvetítés az Örményország–Magyarország futsal-vb-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő
18.00: Közvetítés a Falco–Salon Vilpas férfi kosárlabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Fonák és tenyeres – vendégünk Kolbenheyer Zsuzsanna
20.30: Labdarúgás, BL-előzetes
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.15: Sportvilág