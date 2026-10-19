Keddi sportműsor: Liverpool–Villarreal, PSG–Barca és Manchester City–AEK Athén a BL-ben

OKTÓBER 20., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: Porto (portugál)–PSV (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)

ANGOL LEAGUE TWO

12. FORDULÓ

21.00: Gillingham–Port Vale (Tv: Match4)

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Naszr–Neom (Tv: Spíler1)

20.00: Al-Ittifak–Al-Ittihad (Tv: Spíler2)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

14.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)

FUTSAL

FÉRFI VILÁBAJNOKI SELEJTEZŐ, 2. SZAKASZ

1. CSOPORT, 2. FORDULÓ

17.00: Örményország–Magyarország, Jereván (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, FŐCSOPORTDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS

Szerda, 2.00: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

2. FORDULÓ, C-CSOPORT

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Salon Vilpas (finn) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Délút-SZTE-Szedeák

NBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 1.00: New York Knicks–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1)

Szerda, 3.30: Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)

SZNÚKER

ÉSZAKÍR OPEN

14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, ALMATI

8.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

11.30: Marozsán Fábián–Timofej Szkatov (kazah)

ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, LYON

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, NINGPO

7.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

10.00: Bondár Anna, Alina Kornyejeva (magyar, orosz)–Leylah Fernandez, Marta Kosztyuk (kanadai, ukrán)

WTA 250-ES TORNA, OSZAKA

4.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

19.30: férficsapatverseny, döntő (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Beckham elnöknek? – érdekes gondolat…

8.00: A vonalban Marosán György, majd Ujvári Máté

9.00: Ez állhat Gaël Monfils visszavonulásának hátterében. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Régi idők olimpiái, 1. rész: 1896–1928

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Somogyi Zsófia

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Kézióra, vendégek: Szabó Laura és Woth Péter, az MTK női kézilabdacsapatának játékosa és vezetőedzője

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gyenge Balázs, Göbölyös Gábor, Spiller István

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

17.00: Közvetítés az Örményország–Magyarország futsal-vb-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő

18.00: Közvetítés a Falco–Salon Vilpas férfi kosárlabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Fonák és tenyeres – vendégünk Kolbenheyer Zsuzsanna

20.30: Labdarúgás, BL-előzetes

21.00: A hét értékteremtő anyagai

22.15: Sportvilág