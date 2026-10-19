Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldót megbüntette a portugál szövetség, de aligha rokkan bele a bírság kifizetésébe

2026.10.19. 20:31
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Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál válogatott Jorge Jesus
A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) 30 napra felfüggesztette Cristiano Ronaldót, aki 255 eurós bírságot is kapott, amiért elhagyta a válogatott edzőtáborát Dániában.

A közlemény arra nem tért ki, hogy az eltiltás pontosan mely mérkőzésekre vagy tevékenységekre vonatkozik, illetve hogy az esetlegesen már letöltött ideiglenes felfüggesztés ideje beleszámít-e a szankcióba. A testület teljes mértékben megalapozottnak találta a 41 éves támadó elleni vádat, a szándékosnak minősített fegyelmi vétségért 255 eurós pénzbírságot is kiszabott rá.

Az ötszörös aranylabdás, 234-szeres válogatott játékos a Dánia vendégeként megvívott Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt távozott Koppenhágából, otthagyva a nemzeti együttest, miután – állítása szerint – Jorge Jesus kétszer is megszegte a szavát, és nem tartotta be az ígéretét. A 41 éves Ronaldo közlése alapján előbb megegyeztek a szakvezetővel abban, hogy a fizikai állapotának megőrzése érdekében kihagyja a Norvégia és a Dánia elleni összecsapást, Jesus azonban a norvégok vendégeként 2–1-re megnyert találkozó napján közölte vele, hogy harminc perc erejéig mégis pályára fogja küldeni. Ronaldo aztán annak ellenére mégsem játszott, hogy a második félidőben végig melegített.

A Portugália színeiben 146 gólnál járó csapatkapitány hozzátette, később megbeszélést folytatott Jesusszal, akivel abban állapodtak meg, hogy a szövetségi kapitány a következő sajtótájékoztatón tisztázza a történteket. A támadó szerint megegyeztek abban, hogy bocsánatot nem kell kérnie a szakembernek, de végül a sajtótájékoztatón elhangzottak „köszönőviszonyban sem voltak” azzal, amiben a hatszemközti megbeszélésen maradtak.

A szaúdi Al-Naszr futballistája később közleményében bocsánatot kért azért, mert az első norvég meccs után nem köszöntötte a szurkolókat, és magukra hagyta csapattársait. Kiemelte, hogy csapatkapitányként ez a viselkedése súlyosabb megítélés alá esik, de a rá kiszabott esetleges eltiltás letöltése után ismét a válogatott rendelkezésére áll.

A négy forduló után százszázalékos, így már biztosan negyeddöntős Portugália az NL utolsó két körében Dániát fogadja november 14-én, három nappal később pedig Wales vendége lesz.

 

Cristiano Ronaldo portugál válogatott Jorge Jesus
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