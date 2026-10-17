Vasárnapi sportműsor: Kisvárda–FTC, DVSC–ZTE

OKTÓBER 18., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

15.30: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

10. FORDULÓ

13.00: Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

13.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

NB III

12. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II

12.30: Debreceni VSC II–Salgótarjáni BTC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: 1908 SZAC Budapest–Balatonalmádi SE

17.00: Haladás FC–Puskás Akadémia FC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–III. kerületi TVE

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Csepel SC

13.00: Meton-FC Dabas SE–BKV Előre

13.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Sándorfalvi SKE

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

15.00: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Match4)

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1, 19.35, felv.)

15.00: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)

17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

15.00: Angers–Olympique Marseille

17.15: Le Havre–Auxerre

17.15: Lorient–Monaco

17.15: Paris FC–Rennes

20.45: Lyon–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg

17.30: Mönchengladbach–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

12.30: Udinese–Lecce (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Como

18.00: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

20.40: Juventus–Lazio

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Osasuna–Racing Santander (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Málaga–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15.30: Jacksonville Jaguars–Houston Texans, London (Tv: Arena4)

19.00: New England Patriots–New York Jets

19.00: Philadelphia Eagles–Carolina Panthers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers

19.00: Cleveland Browns–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–Chicago Bears

19.00: New York Giants–New Orleans Saints

19.00: Indianapolis Colts–Tennessee Titans

22.05: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.25: Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers

22.25: Las Vegas Raiders–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.15: Green Bay Packers–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

17.00: női egyes, döntő

17.50: férfi egyes, döntő

ATLÉTIKA

8.45: maratoni futás, Amszterdam (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

8.00: TCR, 3. futam, Csengtu (Tv: Sport1)

21.00: NASCAR Cup Series, Freeway Insurance 500 (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB, főcsoportdöntő

23.00: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)

DARTS

European Tour, Maastricht

13.00: 3. nap, délután (Tv: Max4)

19.00: 3. nap, este (Tv: Max4)

JÉGKORONG

Kontinentális Kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)

3. forduló

18.00: Viru Sputnik (észt)–KHL Zagreb (horvát)

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)

Erste Liga, alapszakasz

17.30: Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK, Kézdivásárhely

18.00: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

18.30: Debreceni EAC–FEHA19 (Tv: M4 Sport+)

Osztrák liga, alapszakasz

13.30: VSV Villach (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

15.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)

17.00: HC Milano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19

17.30: Graz 99ers (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)

17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

18.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

Pálya-világbajnokság, Sanghaj (Tv: M4 Sport)

5.00: férfi sprint, elődöntő

7.49: férfi sprint, döntő

7.59: női pontverseny

8.45: férfi kieséses verseny

9.44: női keirin

10.03: férfi madison

Eneco Tour

12.30: nők, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

14.30: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

Veneto Classic

15.45: férfiak (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

Női NB I

17.00: ETO Basket–NKA Universitas Pécs

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

14.00: HC Podravka (horvát)–Nyköbing Falster (dán) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1)

NÉMET BAJNOKSÁG

Férfiak

15.00: Flensburg–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

1. forduló

18.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

18.00: Debreceni EAC–Pénzügyőr SE Pro Source

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Veszprémi Egyetemi SC–Vasas Óbuda

17.00: Fatum Nyíregyháza–Békéscsaba

18.00: Szent Benedek RA–KHG Kaposvári NRC

SZNÚKER

Északír Open

17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

8.00: páros, döntő

10.30: egyes, döntő (Tv: Arena4)

WTA 1000-es torna, Vuhan

12.30: egyes, döntő

10.00: páros, döntő

WTA 250-es torna, Oszaka

4.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Almati

8.00: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 250-es torna, Lyon

11.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Brüsszel

12.30: egyes, selejtező, 2. forduló

TORNA

Világbajnokság, Rotterdam

9.55: Férfi selejtező

15.55: Női selejtező

VÍVÁS

Párbajtőrvilágkupa-verseny, Casablanca

6.00: csapatverseny

Kardvilágkupa-verseny, Orán

7.30: csapatverseny

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Gyurta Gergely, Erdei Márk

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Védések és nagy történetek – pénteken ünnepelte 50. születésnapját Fazekas Nándor

7.00: Nem csak a pályán zajlik a verseny: a sajtóközpontok világa – Kolozsi Ildikóval beszélgettünk

8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában

8.40: Zajlik az OTP Bank Liga 10. fordulója – Bene Ferencet hívjuk

9.00: Távol-keleti kihívás, magyar szakértelem – Zsadányi Sándor, a kínai női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk

10.00: Best of

12.00: Sporthely

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás.

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: Labdarúgás: mi történt az OTP Bank Liga 10. fordulójában?

15.30: Közvetítés a DVSC–ZTE NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Regős László Pál, szakértő: Bene Ferenc

17.00: Közvetítés a Soroksár–Videoton NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence

18.00: Közvetítés a Kisvárda–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Erdei Márk, szakértő: Bene Ferenc

20.00: Napi aktualitások, interjúk az élvonalbeli mérkőzésekről

20.30: Sportolók is felfutottak Budapest legmagasabb épületébe

21.00: A hét értékteremtő anyagai

22.15: Sportvilág