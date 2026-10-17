Vasárnapi sportműsor: Kisvárda–FTC, DVSC–ZTE
OKTÓBER 18., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
10. FORDULÓ
15.30: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
10. FORDULÓ
13.00: Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
13.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II
12.30: Debreceni VSC II–Salgótarjáni BTC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: 1908 SZAC Budapest–Balatonalmádi SE
17.00: Haladás FC–Puskás Akadémia FC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–III. kerületi TVE
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Csepel SC
13.00: Meton-FC Dabas SE–BKV Előre
13.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Sándorfalvi SKE
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
15.00: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Match4)
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1, 19.35, felv.)
15.00: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
15.00: Angers–Olympique Marseille
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Monaco
17.15: Paris FC–Rennes
20.45: Lyon–Nice
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg
17.30: Mönchengladbach–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
12.30: Udinese–Lecce (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Como
18.00: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
20.40: Juventus–Lazio
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
14.00: Osasuna–Racing Santander (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Málaga–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
15.30: Jacksonville Jaguars–Houston Texans, London (Tv: Arena4)
19.00: New England Patriots–New York Jets
19.00: Philadelphia Eagles–Carolina Panthers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers
19.00: Cleveland Browns–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
19.00: Atlanta Falcons–Chicago Bears
19.00: New York Giants–New Orleans Saints
19.00: Indianapolis Colts–Tennessee Titans
22.05: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals
22.25: Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers
22.25: Las Vegas Raiders–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.15: Green Bay Packers–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
17.00: női egyes, döntő
17.50: férfi egyes, döntő
ATLÉTIKA
8.45: maratoni futás, Amszterdam (Tv: Eurosport1)
AUTÓSPORT
8.00: TCR, 3. futam, Csengtu (Tv: Sport1)
21.00: NASCAR Cup Series, Freeway Insurance 500 (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB, főcsoportdöntő
23.00: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)
DARTS
European Tour, Maastricht
13.00: 3. nap, délután (Tv: Max4)
19.00: 3. nap, este (Tv: Max4)
JÉGKORONG
Kontinentális Kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)
3. forduló
18.00: Viru Sputnik (észt)–KHL Zagreb (horvát)
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK, Kézdivásárhely
18.00: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
18.30: Debreceni EAC–FEHA19 (Tv: M4 Sport+)
Osztrák liga, alapszakasz
13.30: VSV Villach (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
15.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)
17.00: HC Milano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19
17.30: Graz 99ers (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)
17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
18.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)
KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)
KERÉKPÁR
Pálya-világbajnokság, Sanghaj (Tv: M4 Sport)
5.00: férfi sprint, elődöntő
7.49: férfi sprint, döntő
7.59: női pontverseny
8.45: férfi kieséses verseny
9.44: női keirin
10.03: férfi madison
Eneco Tour
12.30: nők, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
14.30: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
Veneto Classic
15.45: férfiak (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
Női NB I
17.00: ETO Basket–NKA Universitas Pécs
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
14.00: HC Podravka (horvát)–Nyköbing Falster (dán) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1)
NÉMET BAJNOKSÁG
Férfiak
15.00: Flensburg–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
1. forduló
18.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
18.00: Debreceni EAC–Pénzügyőr SE Pro Source
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Veszprémi Egyetemi SC–Vasas Óbuda
17.00: Fatum Nyíregyháza–Békéscsaba
18.00: Szent Benedek RA–KHG Kaposvári NRC
SZNÚKER
Északír Open
17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
8.00: páros, döntő
10.30: egyes, döntő (Tv: Arena4)
WTA 1000-es torna, Vuhan
12.30: egyes, döntő
10.00: páros, döntő
WTA 250-es torna, Oszaka
4.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Almati
8.00: egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 250-es torna, Lyon
11.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Brüsszel
12.30: egyes, selejtező, 2. forduló
TORNA
Világbajnokság, Rotterdam
9.55: Férfi selejtező
15.55: Női selejtező
VÍVÁS
Párbajtőrvilágkupa-verseny, Casablanca
6.00: csapatverseny
Kardvilágkupa-verseny, Orán
7.30: csapatverseny
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Gyurta Gergely, Erdei Márk
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Védések és nagy történetek – pénteken ünnepelte 50. születésnapját Fazekas Nándor
7.00: Nem csak a pályán zajlik a verseny: a sajtóközpontok világa – Kolozsi Ildikóval beszélgettünk
8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában
8.40: Zajlik az OTP Bank Liga 10. fordulója – Bene Ferencet hívjuk
9.00: Távol-keleti kihívás, magyar szakértelem – Zsadányi Sándor, a kínai női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk
10.00: Best of
12.00: Sporthely
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás.
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: Labdarúgás: mi történt az OTP Bank Liga 10. fordulójában?
15.30: Közvetítés a DVSC–ZTE NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Regős László Pál, szakértő: Bene Ferenc
17.00: Közvetítés a Soroksár–Videoton NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence
18.00: Közvetítés a Kisvárda–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Erdei Márk, szakértő: Bene Ferenc
20.00: Napi aktualitások, interjúk az élvonalbeli mérkőzésekről
20.30: Sportolók is felfutottak Budapest legmagasabb épületébe
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.15: Sportvilág