Nemzeti Sportrádió

Angelique Kerber kapja idén a „Sport legendája” díjat Németországban

2026.10.19. 19:27
Angelique Kerber a bejelentéskor (Fotó: Getty Images)
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elismerés Sport Legendája Angelique Kerber Németország
A teniszező Angelique Kerber kapja idén a „Sport legendája” elismerést Németországban.

Angelique Kerber ezzel olyan hírességek sorához csatlakozik, mint a hétszeres Formula–1-es világbajnok Michael Schumacher, a labdarúgó-világbajnok Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus – korábbi magyar szövetségi kapitány –, Rudi Völler, valamint Boris Becker teniszező.

„Még nem érzem magam olyan öregnek, de ez a díj sokat jelent számomra. Hatalmas megtiszteltetés – mondta a 38 éves, három Grand Slam-tornán diadalmaskodó Kerber, aki 34 héten át vezette a világranglistát. – Mindig is arra vágytam, hogy úgy tekintsenek rám, mint egy olyan sportolóra, aki mindent beleadott, és a szívét is a pályán hagyta. Úgy gondolom, ezt sikerült elérnem. Minden álmomat valóra váltottam. Ennél jobb nem is lehetne.”

A 2024-es, párizsi olimpia után visszavonuló sportoló legjobb éve a 2016-os volt, amikor megnyerte az Australian és a US Opent, továbbá ezüstérmes lett a riói olimpián. Két esztendővel később aratta utolsó nagy diadalát Wimbledonban.

 

elismerés Sport Legendája Angelique Kerber Németország
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