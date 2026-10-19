Serie A: kiütötte a Cagliarit a Monza, Parmában nyert a Torino

A házigazda Monza ingadozó formában, a Cagliari négymeccses veretlenségi sorozattal a háta mögött várta a Serie A hétfő kora esti mérkőzését. Az első félidő képe nagyjából megfelelt a csapatok tabellán elfoglalt helye közti különbségnek: a bő élmezőnyhöz tartozó szárdok voltak veszélyesebbek, s ha M'Bala Nzola lövésénél a hazaiak kapusa, Noel Törnqvist nem véd hatalmasat, előnybe is kerültek volna. A 40. percben aztán szinte a semmiből vezetést szerzett a Monza: Dany Mota indította Eddy Kouadiót, s a bekk csatárokat megszégyenítő ügyességgel lőtt Elia Caprile lába között a kapuba.

Nemcsak az első félidő hajrája, hanem a szünetben megejtett taktikai megbeszélés is a lombardiai klubnak sikerült jobban: még két perc sem telt el a második félidőből, amikor Foe Ondoa helyzetbe hozta Gustavo Varelát, aki közelről kilőtte a bal alsó sarkot. Ahogyan az várható volt, innentől kezdve hosszú percekig gyakorlatilag egykapuztak a „szigetlakók”, s egy szöglet után Yerry Mina fejesénél csak Törnqvist bravúrja akadályozta meg őket abban, hogy csökkentsék a különbséget. Ám amikor egy csapat kitámad, az ritkán jár kockázat nélkül: a 66. percben labdaszerzést követően Varela Jay Robinsonhoz passzolt, aki megszerezte a harmadik hazai találatot. Robinson aztán visszaadta a kölcsönt a portugálnak, Varela bő tíz perccel az ő kapufáról kipattanó lövéséből lőtte második gólját, beállítva a 4–0-s végeredményt.

Három pont és két hely választotta el egymástól a tabellán a Parmát és a Torinót a „bikák” Emilia Romagna-i látogatása előtt. A kezdettől fogva sokkal összeszedettebben futballozó bordó mezesek már a 4. percben vezetést szereztek Giovanni Simeone kapáslövésével, húsz perccel később pedig Ché Adams stukkolt kapuba egy védőn megpattanó labdát – ennél jobb kezdésről nem is álmodhatott volna az Ignazio Abate irányította alakulat. Kétgólos hátrányba kerülve a hazaiak is láthatóan jobban csipkedték magukat, de első félidei próbálkozásaikat elnézve talán nem szentségtörés azt állítani: jobban jártak volna, ha 2006-os világbajnok edzőjük, Alberto Gilardino magát nevezi a kezdőcsapatba…

A Parma hatalmas offenzívát indított a második félidő elején, de Lucas Perri kapusnak így sem sikerült nagy munkát adniuk. Amikor a vendégek labdát szereztek, a legritkább esetben támadtak első szándékból, inkább lassítani igyekeztek a játékot. A 69. percben Giovanni Simeone gondolt egy merészet, valamelyest közelebb lopakodott a kapuhoz, majd nagyjából huszonöt méterről kilőtte a jobb felsőt. A 81. percben Matija Frigan csak a torinóiak kapujába tudta préselni a labdát, ám a VAR-vizsgálat kiderítette: lesről tette – a jobb támadókkal rendelkező torinóiak jogos győzelmet arattak, a két csapat közti differencia pedig hat pontra és kilenc helyre nőtt. 0–3

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Monza–Cagliari 4–0 (Kouadio 40., G. Varela 47., 79., J. Robinson 66.)

Parma–Torino 0–3 (Gio. Simeone 4., 69., C. Adams 24.)

Vasárnap játszották

Juventus–Lazio 0–3 (Provstgaard 37., Isaksen 66., Dele-Bashiru 89.)

Milan–Atalanta 3–2 (G. Ramos 24. – 11-esből, Rabiot 43., Gila 57., ill. Gaetano 67., Krsztovics 82.)

Udinese–Lecce 0–3 (K. Gaspar 12., N'Dri 33., Siebert 86.)

Fiorentina–Como 1–3 (Pongracic 42., ill. Liberali 32., N. Paz 36., Duvikasz 56.)

Szombaton játszották

Venezia–Napoli 1–0 (A. Adams 49.)

Bologna–Internazionale 1–3 (Pobega 10., ill. M. Thuram 44., Carlos Augusto 69., Bonny 83.)

Roma–Genoa 2–0 (Castro 50., Lulli 68.)

Pénteken játszották

Frosinone–Sassuolo 4–2 (Calo 9., Raimondo 26., 30., 57., ill. Berardi 15., Thorstvedt 37.)