Nemzeti Sportrádió

NFL: vérrögök Hurts tüdejében – az egész szezonra elveszítette irányítóját az Eagles

2026.10.19. 18:31
Jalen Hurts a Jacksonville elleni meccsen (Fotó: Getty Images)
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NFL Philadephia Eagles Jalen Hurts
Mélyvénás trombózis és tüdőembólia miatt egész szezonra elveszítette Super Bowl-győztes irányítóját, Jalen Hurtsöt az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL) szereplő Philadelphia Eagles.

A Philadelphia Eagles, valamint a játékos ügynöke hétfőn azt közölte, hogy Jalen Hurts, aki már most vasárnap sem lépett pályára, október 4-én a Los Angeles Rams ellen a bal vádlijára kapott egy rúgást, melyet négy nappal később kezeltek először. Az irányítónál az október 11-i, Jacksonville Jaguarsszal szembeni találkozó előtt végzett ultrahangvizsgálat felszíni vérrögöt mutatott ki, az orvosok azonban engedélyezték a játékát annak ellenére, hogy Hurts a meccs előtt hajnali négyig kórházban tartózkodott, és elővigyázatosságból 36 órán át nem alhatott.

A londoni találkozó után már a vérrög elmozdulását látták a felvételeken, majd az újabb vizsgálatok a korábban feltételezettnél is lényegesen súlyosabb problémát tártak fel: a mélyvénás trombózis mellett kétoldali tüdőembóliát mutattak ki.

A hosszú távú kilátások ugyanakkor kedvezőek, az orvosok teljes felépülésre számítanak, így a 2027-es szezonban várhatóan visszatérhet a 28 éves, tavaly bajnok, egyben a nagydöntő legértékesebb játékosának megválasztott irányító.

Az Eagles két győzelemmel kezdte a szezont, de azóta sorozatban négyszer kikapott.

 

NFL Philadephia Eagles Jalen Hurts
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