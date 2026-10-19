Talpra állították a Haladást; rajtol az NBA-idény

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Történelmi léptékben is figyelemre méltó ütemben esnek a gólok a labdarúgó BL-ben. Az Opta hosszú elemzést készített az előző játéknap terméséről: múlt héten kedden 32, egy nappal később 46 született, ez a 78 a legtöbb, ami egy fordulóban összejött a sorozat történetében. Nem mellesleg a 46 gól a BL-történet harmadik leggazdagabb napja, a 78 kilenccel több, mint az első fordulóban elért 69, az eddigi 36 találkozón pedig 147 a termés. Az Opta szerint, ha megmarad a 4.08-as gólátlag, a harmadik legmagasabb lesz a legrangosabb európai kupa 1955 óta íródó történelmében, 1959–1960-ban és 1955–1956-ban volt csak magasabb (4.19 és 4.38) meccsenként, jóval kevesebb összecsapáson.

Magyar idő szerint kedd este rajtol az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság 81. idénye. A nyári játékosmozgásokat figyelve nehéz megmondani, melyik csapat érhet jövőre a csúcsra. Tavaly a fogadóirodák csak a negyedik helyre rangsorolták a végül befutó New Yorkot az alapszakasz előtt; az Oklahoma volt az első, a Denver a második és a Cleveland a harmadik. A Knicks csupán annyit lépett előre, hogy most holtversenyben 3–4. a Philadelphia 79ersszel, és ugyanúgy tízszeres pénzt ér a sikere, ha bajnok lesz, mint tavaly. Jelenleg a San Antonio sikeréért járna a legkevesebb pénz (3.70-szeres), de ugyanennyit érne, ha az OKC ülne vissza a trónra.

Tíz éve még az élvonal második helyén állt, most a harmadosztályban szerepel a szombathelyi futballklub, a külföldi befektető, a szurkolóból lett ügyvezető és a klubmenedzser célja, hogy a Haladás ismét meghatározó szerepet töltsön be a magyar futballban. A klub megmenekülésének egyik legfontosabb szereplője Keringer Zsolt, aki a szurkolói kör elnökéből lett az új Haladás 1919 Labdarúgó Kft. ügyvezetője. „Rettentő kemény utat tettünk meg – tekintett vissza a közelmúltra. – Az első évünkben a rendelkezésre álló források alapján biztos kiesőnek számoltak bennünket a harmadosztályban. Éjjel-nappal azon dolgoztunk, hogy megmeneküljünk, ami az utolsó fordulóban sikerült. Úgy ünnepeltünk 2025 májusában Komáromban, mintha bajnoki címet nyertünk volna.”

Az Európa-liga-alapszakaszban két forduló után százszázalékos Ferencváros az eddig három pontot szerző portugál másodosztályú Torreensét fogadja. A hivatalos klubtörténet szerint a környék olajkutatásain dolgozó angolok honosították meg a futballt arrafelé, s a helyi fiataloknak annyira megtetszett a játék, hogy 1917-ben egyesületet alapítottak. Az indulás nehézségeire jellemző, hogy a lisszaboni szövetség a távolságra és a heti utazások körülményességére hivatkozva nem fogadta be őket, végül Leiriában találtak otthonra. Több mint száz évvel később pedig az európai porondon szerepel a klub… A csapat egyik kulcsemberét nem kell itthon sem bemutatni, Stopira 11 éven át futballozott Fehérváron, és 2019 decemberében magyarul állampolgársági esküt tett.

A most szombaton Asztanában kezdődő birkózó-világbajnokságra készülő kötöttfogású válogatott sajtónyilvános edzésén jártunk a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián. A bemelegítésnél vb- és Eb-ezüst­érmesünk, Fritsch Róbert állt a futókör élére. Neki a felkészüléséből szűk két hét birkózómunka hiányzik, mivel szeptemberben egy vétlen mozdulat következtében olyannyira megharapták, hogy a sebe elfertőződött. Most már áldozatszerepet kaphat valamelyik vámpírfilmben – dobtuk oda neki viccesen a megjegyzést. „Sőt, Brad Pitt már hívott, hogy zombifilmben számítana rám, a Z világháború kettőben – vette a poént Fritsch. – Sajnos nagyon szerencsétlen mozdulat volt, Botos Dominik fejlefogásnál azt hitte, hogy fogászati székben ül, mert tátott szájjal akarta kivédeni a helyzetet.”

Az FTC vízilabdacsapata megnyerte az először megszervezett Fekete-tengeri Kupa felkészülési tornát Batumiban. Nyéki Balázs vezetőedző szerint az ellenfelek ereje mellett a magabiztosság adja győzelmeik legnagyobb értékét: „Fantasztikus kezdeményezés, hogy ebbe invesztáltak Ennél jobb hetet nehéz elképzelni az idény ezen szakaszában, és persze a hatvanezer eurós pénzdíjnak is örülünk. Kicsit a kézilabdás klubvébéhez hasonlítanám a tornát. Jelentős minőséget képviselő csapatok szerepeltek, például a nagyon erős Marseille nem tudott éremért játszani, és csak hatodik lett, a Hannover pedig szétlövésben szerezte meg a bronzot a belgrádiak előtt. Persze Varga Dénessel könnyen népszerűsítették a viadalt.”

Az internetes hozzászólások alapján a Vasas-szurkolók péntek este óta azt találgatják, mi is történt az MTK elleni mérkőzés után. Személyes indokokra hivatkozva Erős Gábor vezetőedző nem nyilatkozott, másnap pedig több sajtóorgánum arról írt, hogy szóban jelezte lemondási szándékát. A kialakult helyzetet a 46 éves tréner személyesen tisztázta lapunk megkeresésére: „Én is olvastam és hallottam a találgatásokról, vannak közöttük egészen elképesztő teóriák. Csalódott voltam a mérkőzés után, az tény. Mondtam olyasmiket a csapat előtt, amiket nem kellett volna, és így napokkal az események után, lenyugodva már bánok. Az teljesen légből kapott feltételezés, hogy a klubon belül belső feszültség volna, ilyesmiről szó sincs! Természetesen folytatom a munkát, amúgy sem vagyok az a törülközőbedobós típus.”

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