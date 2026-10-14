Csütörtöki sportműsor: az FTC a Viktoria Plzent fogadja az El-ben

OKTÓBER 15., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Sparta Praha (cseh)–Lilleström (norvég)

18.45: AZ (holland)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

18.45: Salzburg (osztrák)–Milan (olasz) (Tv: RTL+)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Bayer Leverkusen (német)

18.45: Celje (szlovén)–Omonia (ciprusi)

18.45: Lyon (francia)–Crystal Palace (angol) (Tv: Sport2)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Real Sociedad (spanyol)

18.45: Torreense (portugál)–Sunderland (angol)

21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: AFC Bournemouth (angol)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: RTL+)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Anderlecht (belga)

21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Ararat-Armenia (örmény)

21.00: NEC (holland)–Levszki Szófia (bolgár)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Benfica (portugál)–Celtic (skót) (Tv: RTL+)

21.00: Rennes (francia)–OFI (görög)

21.00: Hoffenheim (német)–Besiktas (török)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Lugano (svájci)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Hajduk Split (horvát)–Ajax (holland) (Tv: RTL+)

18.45: Gent (belga)–AGF (dán)

18.45: Egnatia (albán)–Midtjylland (dán)

18.45: KuPS (finn)–Trabzonspor (török)

18.45: Mjällby (svéd)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

18.45: Panathinaikosz (görög)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)

18.45: CSZKA Szófia (bolgár)–Monaco (francia)

18.45: Riga (lett)–Kajrat (kazah)

18.45: Universitatea Craiova (román)–Getafe (spanyol)

21.00: Atalanta (olasz)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Brighton & Hove Albion (angol)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Twente (holland)–Thun (svájci)

21.00: Hearts (skót)–Nordsjaelland (dán)

21.00: Sint-Truiden (belga)–Iberia (grúz)

21.00: Freiburg (német)–Jablonec (cseh)

21.00: Brann (norvég)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

19.55: Al-Ahli–Al-Nasszr (Tv: Spíler1)

FUTSAL

Férfi világbajnoki selejtező, második szakasz

1. forduló, 1. csoport

18.00: Magyarország–Svédország, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

9.30: férfi és női páros, negyeddöntő

12.40: vegyes páros, elődöntő

13.40: férfi és női egyes, a 16 közé jutásért

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORTDÖNTŐ

0.00: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

Pálya-világbajnokság, Sanghaj (Tv: M4Sport, Eurosport2)

6.00: Férfi keirin (Szalontay Sándor) első forduló

12.00: férfi üldözéses csapatverseny

12.30: női kieséses verseny

13.30: férfi scratch

13.48: női üldözéses csapatverseny

Eneco Tour

11.05: nők, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

12.45: férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Porto (portugál)–Füchse Berlin (német)

D-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–Kristianstad (svéd)

20.45: Sporting CP (portugál)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

E-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

20.45: Montpellier Handball (francia)–SAH Aarhus (dán)

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–DVSC Skyline

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

6.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 1000-es torna, Vuhan

5.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Asztana

7.00: előfutamok

15.00: döntők (Tv: M4Sport)

VÍVÁS

Párbajtőr-világkupaverseny, Casablanca

7.00: egyéni, férfi selejtező

Kard-világkupaverseny, Oran

10.00: egyéni, férfi selejtező

Tőr-világkupaverseny, Takamacu

2.00: egyéni, női selejtező

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Érdekes edzői nyilatkozatok…

8.00: Wiesner Dalma, majd Holczer Ádám a vonalban

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros és a Viktoria Plzen eddigi egymás elleni mérkőzései

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Rendezzen-e, rendezhet-e Budapest olimpiát 2036-ban?

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Gyenge Balázs, L. Pap István

17.00: Hárompontos kosárlabda-magazin

17.30: Csajok Ligája női futballmagazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Futsal, élő közvetítés a Magyarország–Svédország vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla

19.30: Kosárlabda, botrány a tokiói olimpia 3x3-as selejtezője körül

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László