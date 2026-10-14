Csütörtöki sportműsor: az FTC a Viktoria Plzent fogadja az El-ben
OKTÓBER 15., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Sparta Praha (cseh)–Lilleström (norvég)
18.45: AZ (holland)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Milan (olasz) (Tv: RTL+)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Celje (szlovén)–Omonia (ciprusi)
18.45: Lyon (francia)–Crystal Palace (angol) (Tv: Sport2)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Real Sociedad (spanyol)
18.45: Torreense (portugál)–Sunderland (angol)
21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: AFC Bournemouth (angol)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: RTL+)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Anderlecht (belga)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: NEC (holland)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Benfica (portugál)–Celtic (skót) (Tv: RTL+)
21.00: Rennes (francia)–OFI (görög)
21.00: Hoffenheim (német)–Besiktas (török)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Lugano (svájci)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Hajduk Split (horvát)–Ajax (holland) (Tv: RTL+)
18.45: Gent (belga)–AGF (dán)
18.45: Egnatia (albán)–Midtjylland (dán)
18.45: KuPS (finn)–Trabzonspor (török)
18.45: Mjällby (svéd)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
18.45: CSZKA Szófia (bolgár)–Monaco (francia)
18.45: Riga (lett)–Kajrat (kazah)
18.45: Universitatea Craiova (román)–Getafe (spanyol)
21.00: Atalanta (olasz)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Brighton & Hove Albion (angol)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál) (Tv: RTL+)
21.00: Twente (holland)–Thun (svájci)
21.00: Hearts (skót)–Nordsjaelland (dán)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Iberia (grúz)
21.00: Freiburg (német)–Jablonec (cseh)
21.00: Brann (norvég)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
19.55: Al-Ahli–Al-Nasszr (Tv: Spíler1)
FUTSAL
Férfi világbajnoki selejtező, második szakasz
1. forduló, 1. csoport
18.00: Magyarország–Svédország, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
9.30: férfi és női páros, negyeddöntő
12.40: vegyes páros, elődöntő
13.40: férfi és női egyes, a 16 közé jutásért
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORTDÖNTŐ
0.00: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)
KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)
KERÉKPÁR
Pálya-világbajnokság, Sanghaj (Tv: M4Sport, Eurosport2)
6.00: Férfi keirin (Szalontay Sándor) első forduló
12.00: férfi üldözéses csapatverseny
12.30: női kieséses verseny
13.30: férfi scratch
13.48: női üldözéses csapatverseny
Eneco Tour
11.05: nők, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
12.45: férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Porto (portugál)–Füchse Berlin (német)
D-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–Kristianstad (svéd)
20.45: Sporting CP (portugál)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
E-CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
20.45: Montpellier Handball (francia)–SAH Aarhus (dán)
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–DVSC Skyline
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 1000-es torna, Vuhan
5.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Asztana
7.00: előfutamok
15.00: döntők (Tv: M4Sport)
VÍVÁS
Párbajtőr-világkupaverseny, Casablanca
7.00: egyéni, férfi selejtező
Kard-világkupaverseny, Oran
10.00: egyéni, férfi selejtező
Tőr-világkupaverseny, Takamacu
2.00: egyéni, női selejtező
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Érdekes edzői nyilatkozatok…
8.00: Wiesner Dalma, majd Holczer Ádám a vonalban
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros és a Viktoria Plzen eddigi egymás elleni mérkőzései
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Rendezzen-e, rendezhet-e Budapest olimpiát 2036-ban?
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Gyenge Balázs, L. Pap István
17.00: Hárompontos kosárlabda-magazin
17.30: Csajok Ligája női futballmagazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Futsal, élő közvetítés a Magyarország–Svédország vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla
19.30: Kosárlabda, botrány a tokiói olimpia 3x3-as selejtezője körül
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László