Pénteki sportműsor: MTK Budapest–Vasas FC az NB I-ben
OKTÓBER 16., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
10. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
20.45: Le Mans–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
20.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Német másodosztály
18.30: Kiel–Hertha (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
20.45: Frosinone–Sassuolo
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Deportivo–Levante (Tv: Spíler2)
ANGOL MÁSODOSZTÁLY
21.00: Burnley–Wolverhampton (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Seattle Seahawks–Denver Broncos
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
20.15: vegyes páros, döntő
AUTÓSPORT
szombat, 1.30: NASCAR Track Series, Chase Race at Phoenix (Tv: Max4)
szombat, 3.45: TCR, időmérő, Csengtu (Tv: Sport1)
BASEBALL
0.00: MLB, Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)
DARTS
European Tour, Maastricht
13.00: 1. nap délután (Tv: Max4)
19.00: 1. nap este (Tv: Max4)
JÉGKORONG
Kontinentális Kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)
1. forduló
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Viru Sputnik (észt)
Erste Liga, alapszakasz
17.30: SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
18.30: Debreceni EAC–Újpesti TE
Osztrák liga, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
19.15: EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: RB Salzburg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: VSV Villach (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–TWK Innsbruck (osztrák)
KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)
KERÉKPÁR
Pálya-világbajnokság, Sanghaj
6.00: Férfi 1 km, selejtező (Lovassy Patrik Rómeó), 12.37: döntő
11.05: férfi pontverseny (Tv: M4 Sport, Eurosport2)
13.15: férfi egyéni üldözőverseny
13.30: női sprint
13.40: női omnium (utolsó szám)
Eneco Tour
10.25: nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
14.20: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: Ferencvárosi TC–Budai Farkasok-Rév
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC (Tv: Sport1)
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Eszterházy SC
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
KÜZDŐSPORTOK
15.30: ONE 175, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő (Tv: Arena4)
WTA 500-as torna, Ningpo
5.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Oszaka
4.30: egyes, selejtező, 1. forduló
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Asztana
7.00: előfutamok
15.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
Párbajtőr világkupaverseny, Casablanca
7.00: egyéni, női selejtező
Kard világkupaverseny, Orán
10.00: egyéni, női selejtező
Tőr világkupaverseny, Takamacu
2.00: egyéni, 64-es tábla
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
5. forduló
18.45: UVSE–Kaposvári VK
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Bene Ferenc, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Még csak 15 éves, de már távozni akar a világ egyik legnagyobb klubjától
8.00: Marosán György, majd Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok. Bogár János hosszútávfutóval beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: A „Papp 100” emlékév eseményei, vendég: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Göbölyös Gábor, Kovács Erika, Székely Dávid
17.00: Gurulj be lassítva is! - magazin Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
17.45: Grúziai vízilabda szupertorna – Szabó Zoltán értékel
Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Ötven év, ezernyi védés – interjú Fazekas Nándorral
18.40: Lisszabon után – a Szeged második Sporting-csatájának tanulságai
18.55: Két mérkőzés után Európában – mérlegen a Ferencváros
19.15: Interjú a Las Vegas-i U23-as birkózó-világbajnokságon ezüstérmet szerző Lévai Leventével
19.40: A labdarúgó NB I 10. fordulójának felvezetése Bene Ferenccel
20.00: Közvetítés az MTK–Vasas NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Jó András. szakértő: Bene Ferenc
22.00: A nap értékteremtő interjúi
22.15: Sportvilág Kreisz Bálinttal