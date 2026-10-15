Pénteki sportműsor: MTK Budapest–Vasas FC az NB I-ben

OKTÓBER 16., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

20.45: Le Mans–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

20.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Német másodosztály

18.30: Kiel–Hertha (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

20.45: Frosinone–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

21.00: Deportivo–Levante (Tv: Spíler2)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

21.00: Burnley–Wolverhampton (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: Seattle Seahawks–Denver Broncos

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

20.15: vegyes páros, döntő

AUTÓSPORT

szombat, 1.30: NASCAR Track Series, Chase Race at Phoenix (Tv: Max4)

szombat, 3.45: TCR, időmérő, Csengtu (Tv: Sport1)

BASEBALL

0.00: MLB, Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)

DARTS

European Tour, Maastricht

13.00: 1. nap délután (Tv: Max4)

19.00: 1. nap este (Tv: Max4)

JÉGKORONG

Kontinentális Kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)

1. forduló

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Viru Sputnik (észt)

Erste Liga, alapszakasz

17.30: SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

18.30: Debreceni EAC–Újpesti TE

Osztrák liga, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

19.15: EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: RB Salzburg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

19.15: VSV Villach (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–TWK Innsbruck (osztrák)

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

Pálya-világbajnokság, Sanghaj

6.00: Férfi 1 km, selejtező (Lovassy Patrik Rómeó), 12.37: döntő

11.05: férfi pontverseny (Tv: M4 Sport, Eurosport2)

13.15: férfi egyéni üldözőverseny

13.30: női sprint

13.40: női omnium (utolsó szám)

Eneco Tour

10.25: nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

14.20: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: Ferencvárosi TC–Budai Farkasok-Rév

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC (Tv: Sport1)

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Eszterházy SC

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

KÜZDŐSPORTOK

15.30: ONE 175, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

6.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő (Tv: Arena4)

WTA 500-as torna, Ningpo

5.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-es torna, Oszaka

4.30: egyes, selejtező, 1. forduló

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Asztana

7.00: előfutamok

15.00: döntők (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

Párbajtőr világkupaverseny, Casablanca

7.00: egyéni, női selejtező

Kard világkupaverseny, Orán

10.00: egyéni, női selejtező

Tőr világkupaverseny, Takamacu

2.00: egyéni, 64-es tábla

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

5. forduló

18.45: UVSE–Kaposvári VK

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Bene Ferenc, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Még csak 15 éves, de már távozni akar a világ egyik legnagyobb klubjától

8.00: Marosán György, majd Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok. Bogár János hosszútávfutóval beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: A „Papp 100” emlékév eseményei, vendég: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Göbölyös Gábor, Kovács Erika, Székely Dávid

17.00: Gurulj be lassítva is! - magazin Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

17.45: Grúziai vízilabda szupertorna – Szabó Zoltán értékel

Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Ötven év, ezernyi védés – interjú Fazekas Nándorral

18.40: Lisszabon után – a Szeged második Sporting-csatájának tanulságai

18.55: Két mérkőzés után Európában – mérlegen a Ferencváros

19.15: Interjú a Las Vegas-i U23-as birkózó-világbajnokságon ezüstérmet szerző Lévai Leventével

19.40: A labdarúgó NB I 10. fordulójának felvezetése Bene Ferenccel

20.00: Közvetítés az MTK–Vasas NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Jó András. szakértő: Bene Ferenc

22.00: A nap értékteremtő interjúi

22.15: Sportvilág Kreisz Bálinttal