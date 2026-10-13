Szerdai sportműsor: pályán a Veszprém a férfi kézi BL-ben, Roma–Real Madrid

OKTÓBER 14., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NB II

A 2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

18.45: Linzer ASK (osztrák)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)

ANGOL CHAMPIONSHIP

10. FORDULÓ

21.00: Lincoln City–West Ham United (Tv: Match4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

16.00: Manchester City–Paris Saint-Germain (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

9.00: Férfi és női páros, nyolcaddöntő

12.30: Vegyes páros, negyeddöntő

14.15: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoportdöntő

2.00: Los Angeles Dodgers–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

Pálya-világbajnokság, Sanghaj (Tv: M4 Sport, Eurosport2)

12.59: Női scratch

13.55: Női csapatsprint

14.05: Férfi csapatsprint

Eneco Tour

10.35: Nők, 1. szakasz

14.20: Férfiak, 1. szakasz

Giro del Veneto

16.00: Férfiak

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Partizan Beograd (szerb) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-CSOPORT

20.45: HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német)

20.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HC Vardar (északmacedón)

C-CSOPORT

18.45: Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát)

18.45: RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia)

F-CSOPORT

18.45: SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel)

18.45: Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci)

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–FTC-Toyota Kovács

KOSÁRLABDA

Női Európa-kupa, csoportkör, 1. forduló

E-csoport

18.00: DVTK Hun-Therm–Panathlitikosz (görög) (Tv: M4 Sport)

I-csoport

18.00: Sopron Basket–Nis (szerb)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

18.00: KHG Kaposvári NRC–Veszprémi Egyetemi SC

18.00: Szent Benedek RA–Békéscsaba

19.00: Újpesti TE–Fatum Nyíregyháza (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Női Magyar Kupa, selejtező, 1. mérkőzés

20.00: BVSC-Zugló–MTK Budapest, Szőnyi út

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

6.00: Egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 1000-es torna, Vuhan

5.00: Egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

VÍVÁS

Tőr világkupaverseny, Takamacu

2.00: Egyéni, férfi selejtező

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Hofer Bianka ifjúsági világ- és Európa-bajnok kajakozó

8.00: Utólagos bajnoki cím? Kösz, nem…

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: női kosárlabda-vb, 2026

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Bácsi Péter, a birkózók szakmai igazgatója

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Spiller István, Thury Gábor

17.00: A víz összeköt

17.35: Szorítósarok

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a DVTK–Panathlitikosz női kosárlabda Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea

18.45: Közvetítés a férfi kézilabda BL első csoportköréből: Veszprém–Partizan Beograd. Kommentátor: Cseszregi Balázs

19.00: Közvetítés a női röplabda Extraliga Újpest–Nyíregyháza mérkőzéséről. Kommentátor: Virányi Zsolt

20.40: Ma is lesznek izgalmas meccsek a labdarúgó Bajnokok Ligájában

21.00: Interjúk a kosárlabda- és röplabdamérkőzésről

21.15: Öt nap, két csata – csütörtökön újra Sporting–Szeged meccs a férfi kézilabda BL-ben

21.40: A víz összeköt – magazinműsor

22.15: Sportvilág Olasz Gergővel