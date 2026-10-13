Szerdai sportműsor: pályán a Veszprém a férfi kézi BL-ben, Roma–Real Madrid
OKTÓBER 14., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NB II
A 2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz) (Tv: RTL+)
18.45: Linzer ASK (osztrák)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) (Tv: RTL+)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)
ANGOL CHAMPIONSHIP
10. FORDULÓ
21.00: Lincoln City–West Ham United (Tv: Match4)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
16.00: Manchester City–Paris Saint-Germain (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
9.00: Férfi és női páros, nyolcaddöntő
12.30: Vegyes páros, negyeddöntő
14.15: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoportdöntő
2.00: Los Angeles Dodgers–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)
KERÉKPÁR
Pálya-világbajnokság, Sanghaj (Tv: M4 Sport, Eurosport2)
12.59: Női scratch
13.55: Női csapatsprint
14.05: Férfi csapatsprint
Eneco Tour
10.35: Nők, 1. szakasz
14.20: Férfiak, 1. szakasz
Giro del Veneto
16.00: Férfiak
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Partizan Beograd (szerb) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
B-CSOPORT
20.45: HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német)
20.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HC Vardar (északmacedón)
C-CSOPORT
18.45: Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát)
18.45: RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia)
F-CSOPORT
18.45: SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel)
18.45: Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci)
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–FTC-Toyota Kovács
KOSÁRLABDA
Női Európa-kupa, csoportkör, 1. forduló
E-csoport
18.00: DVTK Hun-Therm–Panathlitikosz (görög) (Tv: M4 Sport)
I-csoport
18.00: Sopron Basket–Nis (szerb)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
18.00: KHG Kaposvári NRC–Veszprémi Egyetemi SC
18.00: Szent Benedek RA–Békéscsaba
19.00: Újpesti TE–Fatum Nyíregyháza (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Női Magyar Kupa, selejtező, 1. mérkőzés
20.00: BVSC-Zugló–MTK Budapest, Szőnyi út
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.00: Egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 1000-es torna, Vuhan
5.00: Egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
VÍVÁS
Tőr világkupaverseny, Takamacu
2.00: Egyéni, férfi selejtező
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Hofer Bianka ifjúsági világ- és Európa-bajnok kajakozó
8.00: Utólagos bajnoki cím? Kösz, nem…
9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: női kosárlabda-vb, 2026
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Bácsi Péter, a birkózók szakmai igazgatója
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Spiller István, Thury Gábor
17.00: A víz összeköt
17.35: Szorítósarok
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a DVTK–Panathlitikosz női kosárlabda Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea
18.45: Közvetítés a férfi kézilabda BL első csoportköréből: Veszprém–Partizan Beograd. Kommentátor: Cseszregi Balázs
19.00: Közvetítés a női röplabda Extraliga Újpest–Nyíregyháza mérkőzéséről. Kommentátor: Virányi Zsolt
20.40: Ma is lesznek izgalmas meccsek a labdarúgó Bajnokok Ligájában
21.00: Interjúk a kosárlabda- és röplabdamérkőzésről
21.15: Öt nap, két csata – csütörtökön újra Sporting–Szeged meccs a férfi kézilabda BL-ben
21.40: A víz összeköt – magazinműsor
22.15: Sportvilág Olasz Gergővel