Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Szolnoki Mária olimpiai ezüstérmes tőrvívó

2026.10.19. 17:16
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Szolnoki Mária (1947–2026) (Fotó: hunfencing.hu)
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gyászhír vívás Szolnoki Mária gyász
Hetvenkilenc éves korában távozott az élők sorából Szolnoki Mária olimpiai ezüstérmes, világbajnok, tizenegyszeres magyar bajnok tőrvívó.

Szolnoki Mária 1947. június 16-án született Budapesten, 1958-ban nővére, Judit biztatására kezdett vívni a BVSC-ben, majd volt a Bp. Honvéd és az Újpesti Dózsa versenyzője is, utóbbival tízszeres országos bajnok, 1977-ben az egyéni bajnoki címet is megnyerte.

A válogatottban 1969-től 1978-ig szerepelt, 1969-ben tagja volt a vb-bronzérmes női tőrcsapatnak, amellyel egy évre rá a negyedik helyen végzett. Az 1971-es bécsi világbajnokságon csapatban ezüstérmes, egyéniben ötödik lett. A müncheni olimpia csapatban megnyert ezüstérme után 1973-ban világbajnok, a következő két évben pedig vb-ezüstérmes lett a csapattal, 1974-ben egyéniben negyedikként végzett.

Szolnoki visszavonulása után edzőként dolgozott a Dózsában, illetve a juniorválogatott mellett, majd pedig a Vasasban.

 

gyászhír vívás Szolnoki Mária gyász
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